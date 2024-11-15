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江老師確診邊緣性卵巢癌！　手術切掉19cm腫瘤「分享術後變化」

記者張筱涵／綜合報導

知名網紅「我是江老師」近日分享了她抗癌的經歷，引起廣泛關注。她於10月3日透露發現子宮內有一顆19公分的卵巢腫瘤，雖一度崩潰痛哭，但最終順利完成手術，11月14日，她在影片中詳述了手術前後的心路歷程，感動眾多粉絲。

▲▼江老師。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）▲▼江老師。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

▲江老師發現長了19公分卵巢腫瘤。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

手術前一天，江老師在醫院等待檢查時，表現出緊張但樂觀的態度。她幽默地比喻這次手術為「開盲盒」，並感謝兒子特地在補習班換搖頭娃娃，希望能給媽媽帶著陪伴，給她很大的暖心支持，手術完成後，她積極配合術後恢復，第四天就出院。

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手術後兩週，江老師再次錄影，透露確診病名為「邊緣性卵巢癌」，這是一種介於良性和惡性之間的腫瘤，通常不需化療或放射治療，但需緊密觀察。她強調，早期發現對健康的重要性，並提醒女性定期進行身體檢查。

此次手術中，江老師摘除了患側卵巢、輸卵管及部分腹膜。醫生打開腹腔時發現腫瘤體積巨大，她以「像蒜頭一樣」形容實物照片，讓人驚嘆，醫生進而表示，該腫瘤內含有水泡狀的「不良物質」，但由於未蔓延到下層組織，術後恢復預後良好，五年存活率高達95%至97%。

▲▼江老師。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

▲江老師分享切出來的腫瘤（畫面經馬賽克特殊處理）。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

江老師原本很擔心術後傷口會很痛，結果術後當天便能下床活動：「沒有想像中的痛，這是不幸中的大幸。」不過，她也提到術後的腸胃脹氣是最困擾的部分，曾因脹氣嚴重而嘔吐，提醒術後患者要做好心理準備並耐心應對。

經歷這次手術，江老師表示心情對病情影響很大，並制定了一套新的生活守則：「充足睡眠與休息」、「均衡飲食並細嚼慢嚥」、「調整工作優先順序」以及「定期健康檢查」。她希望透過自己的經歷，提醒更多女性重視健康管理，早期發現、早期治療，遠離疾病威脅。

▲▼江老師。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

▲江老師決定制定新的生活守則。（圖／翻攝自YouTube／我是江老師）

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