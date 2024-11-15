ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔佩儀愛犬離世　兒子貝克宇寫曲紀念太催淚

記者葉文正／台北報導

藝人崔佩儀家中愛犬MeiMei上月因罹患惡性腫瘤離世，一家人包括Sam、崔佩儀與兒子貝克宇都感到相當不捨，全家也特地在MeiMei生前一起去拍沙龍照，紀念一家人永遠的情誼，今天人在美國的貝克宇還發表一首新曲，歌名就叫《MeiMei》，在臉書發表後，引起共鳴，相當催淚。

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊。（圖／崔佩儀提供）

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊，他們也感謝好友幫忙畫這幅畫。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀愛犬MeiMei10月19日離世，她表示：「我最親愛的狗女兒（妹妹），謝謝妳帶給我們全家10年多的歡樂，妳永遠活在我們心中，妳現在可以到天上去當個開心的小天使了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊。（圖／崔佩儀提供）

▲Sam(左起)崔佩儀與貝克宇跟妹妹一起去拍沙龍照。（圖／崔佩儀提供）

而她老公Sam 25日也特別從美國趕回台灣，參加寶貝狗女兒（妹妹）的火葬喪禮，當時崔佩儀就感傷地說：「寶貝有緣再相聚，我們永遠愛妳，謝謝好友幫我們家妹妹畫的可愛的照片，今天我到百貨公司6樓逛街，一隻小蟲蟲飛到我頭上和身上一直跟著我，我帶牠進電梯，接著到1樓去放生，可能是妹妹來看我。」對於妹妹思念之情竟是沒有稍減。

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊。（圖／崔佩儀提供）

▲夫妻到哪都帶著妹妹遊玩。（圖／崔佩儀提供）

而貝克宇今天發表了新曲《MeiMei》，他也感傷地說：「這首歌是要送給我的狗妹妹，也是我發布的第一首歌，她在今年10/19的時候過世了，這段時間我也一直在消化這件事情，當我得知妹妹過世的時候就開始寫這首歌，過程很趕，用了一個多禮拜寫歌與錄音，希望以最快的速度來發表這首歌，也特別感謝我的團員們能夠幫我錄音，希望大家會喜歡MeiMei 這首歌。

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊。（圖／崔佩儀提供）

▲貝克宇與妹妹。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀也表示，對於妹妹的感情真的不同於一般，當年是因為家裡有貝克宇這個哥哥，所以想了愛犬就取名妹妹，所以未來可能就不再養寵物了，畢竟要送走他們真的太過悲傷，就像心頭掉了一塊肉，也希望妹妹在天上能夠更為廣闊自在，當個天使自由翱翔。

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊。（圖／崔佩儀提供）

▲崔佩儀逛街有小金龜追隨，她認為是妹妹來看她了。（圖／崔佩儀提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

推薦閱讀

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

好消息！張惠妹無預警宣布「大巨蛋演唱會門票加開」　

好消息！張惠妹無預警宣布「大巨蛋演唱會門票加開」　

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

蕾菈28歲了「裸紗慶生」超兇身材現形！半邊車頭燈外露 高衩開到腿根

蕾菈28歲了「裸紗慶生」超兇身材現形！半邊車頭燈外露 高衩開到腿根

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

好消息！張惠妹無預警宣布「大巨蛋演唱會門票加開」　

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

崔佩儀, SAM, 貝克宇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 姚元浩遭火焚後眉毛焦臭　心中有陰影害怕拿鍋鏟
  2. 崔佩儀愛犬離世　兒子貝克宇寫曲紀念太催淚
  3. AV女優「曾是日本籃球代表候補」！超狂運球上籃　震撼600多萬人
  4. 尚恩曼德斯走過低潮⋯吐年幼成名壓力　建議後輩「遠離社群媒體」
  5. 懷秋演活《大橋頭》蠍子哥：小朋友不認識大嘴巴⋯　自爆膝蓋退化恐開刀
  6. 瑀熙收網友私訊「看到妊娠紋會興奮」！　公開截圖傻眼：遇到奇葩
  7. Iku老師怒批Tommy玩朋友妻「爛到極點」　糾正網友：不是日本人都這樣
  8. 楊謹華認：我跟周凡有一樣的際遇　《影后》性感舞「反覆跪30次」雙膝瘀青
  9. 周湯豪開唱倒數一週！　身兼多職忙翻曝心聲：一言難盡
  10. 安芝儇「緊身運動裝」身材全看光！　秒換戰袍粉絲暈了：仙女下凡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366