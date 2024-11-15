崔佩儀愛犬離世　兒子貝克宇寫曲紀念太催淚

記者葉文正／台北報導

藝人崔佩儀家中愛犬MeiMei上月因罹患惡性腫瘤離世，一家人包括Sam、崔佩儀與兒子貝克宇都感到相當不捨，全家也特地在MeiMei生前一起去拍沙龍照，紀念一家人永遠的情誼，今天人在美國的貝克宇還發表一首新曲，歌名就叫《MeiMei》，在臉書發表後，引起共鳴，相當催淚。

▲妹妹的離去對於崔佩儀全家都是打擊，他們也感謝好友幫忙畫這幅畫。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀愛犬MeiMei10月19日離世，她表示：「我最親愛的狗女兒（妹妹），謝謝妳帶給我們全家10年多的歡樂，妳永遠活在我們心中，妳現在可以到天上去當個開心的小天使了。」

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▲Sam(左起)崔佩儀與貝克宇跟妹妹一起去拍沙龍照。（圖／崔佩儀提供）

而她老公Sam 25日也特別從美國趕回台灣，參加寶貝狗女兒（妹妹）的火葬喪禮，當時崔佩儀就感傷地說：「寶貝有緣再相聚，我們永遠愛妳，謝謝好友幫我們家妹妹畫的可愛的照片，今天我到百貨公司6樓逛街，一隻小蟲蟲飛到我頭上和身上一直跟著我，我帶牠進電梯，接著到1樓去放生，可能是妹妹來看我。」對於妹妹思念之情竟是沒有稍減。

▲夫妻到哪都帶著妹妹遊玩。（圖／崔佩儀提供）

而貝克宇今天發表了新曲《MeiMei》，他也感傷地說：「這首歌是要送給我的狗妹妹，也是我發布的第一首歌，她在今年10/19的時候過世了，這段時間我也一直在消化這件事情，當我得知妹妹過世的時候就開始寫這首歌，過程很趕，用了一個多禮拜寫歌與錄音，希望以最快的速度來發表這首歌，也特別感謝我的團員們能夠幫我錄音，希望大家會喜歡MeiMei 這首歌。

▲貝克宇與妹妹。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀也表示，對於妹妹的感情真的不同於一般，當年是因為家裡有貝克宇這個哥哥，所以想了愛犬就取名妹妹，所以未來可能就不再養寵物了，畢竟要送走他們真的太過悲傷，就像心頭掉了一塊肉，也希望妹妹在天上能夠更為廣闊自在，當個天使自由翱翔。

▲崔佩儀逛街有小金龜追隨，她認為是妹妹來看她了。（圖／崔佩儀提供）