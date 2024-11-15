Sandy人脈超狂！餐廳慶生同框「消失10年女星」 網驚：原來是朋友

記者潘慧中／綜合報導

紀文惠出演過《吐司男之吻》、《月光森林》和《光陰的故事》等知名電視劇，後來還參加《金曲超級星》藝人歌唱大賽一展歌藝，不料2014年發行完專輯就再無推出作品，消失於螢光幕前，近況照直到14日才被Sandy（吳姍儒）曝光。

▲紀文惠已經消失螢光幕長達10年。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到紀文惠頂著及肩中長髮，臉上化著淡妝，身穿白色短袖上衣搭配黑背心，以簡約打扮出席姐妹聚會，看著好友替她準備的慶祝45歲生日的蛋糕，忍不住露出燦笑。

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▲▼Sandy一行人相聚幫紀文惠慶生。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



一行人零偽裝在店裡、店外拍照，紀文惠的美貌完全凍齡之外，產後兩個多月的Sandy，根本看不出來已經是兩個孩子的媽，穿著水藍色短襯衫和長裙，和姐妹們的身高差成為一大亮點，「My tall tall friends.」

▲Sandy和高個子朋友們的合照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy 14日在社群網站分享和紀文惠的合照後，瞬間勾起不少網友的童年回憶，紛紛留言驚呼：「原來妳們是朋友啊」、「久違的紀文惠！」