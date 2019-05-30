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性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

色情、血腥與暴力，都是電視台播放節目內容的禁區地帶，韓國在這方面尤其嚴格。皆因在每一間電視台的管理層頭上，都有一家名叫「放送審議委員會」的法定機構，負責檢查每天電視台每一個電視節目內容，有否違反大眾的道德與教化水平。違者輕則被委員會罰錢，重則甚至會遭到停播處分。

為了把關，不少電視台都會習慣在節目播放之前作事前檢查，若發現有一些許內容不當的部份，都會預先禁止該部份在電視節目內播放，免得招惹不必要的無妄之災。

▲性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼。（圖／翻攝自Facebook／broccoliyoutoo）

▲韓四人獨立樂團－Broccoli, you too MV被禁。（圖／翻攝自Facebook／broccoliyoutoo）

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最近不幸被公務繁重的委員會盯上的，並不是我們以為那些搔首弄姿、跳性感舞姿的KPop女團MV，又或是泫雅那個似是而非的走光表演片段，竟然是一個韓國獨立樂團，看起來平凡無奇的MV？

韓國四人獨立樂團－Broccoli, you too（브로콜리너마저），最近推出了第三張專輯叫《勢利眼》（속물들）。上周他們正式在YouTube公開發表了該專輯同名MV。整個MV走懷舊風，主題以諷刺那些沉溺於博彩圖利的人的故事。

歌曲題材與MV拍攝風格看起來都沒有絲毫問題，但卻遭到韓國MBC電視台下了一個禁播令。原因是它們看到MV內，出現了兩段以模仿韓國借貸廣告風格的玩味內容，被認為會令人聯想到借貸公司廣告的可能，甚至會使觀眾誤以為MV內出現的年利率與電話號碼（51.7%與2019-0517，其實是該專輯推出日期）是真的，容易引起錯覺。

▲性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼。（圖／翻攝自YouTube／브로콜리너마저）

▲MV被禁就是因為這一段。（圖／翻攝自YouTube／브로콜리너마저）

最終，他們以該MV或許有助長借貸業的不良意識，因而判定該MV不適合在MBC內播放。

當然無辜地遭到禁播以後，Broccoli, you too感覺不是味兒。據媒體報導，他們在接受訪問時，更反問該電視台，如果它們有對貸款企業進行管制，那麼更不應容許在MBC電視台內播放任何相關廣告，現在連諷刺的內容也容不下，實在叫他們無法理解。

▲性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼。（圖／翻攝自YouTube／브로콜리너마저）

▲MV被禁就是因為這一段。（圖／翻攝自YouTube／브로콜리너마저）

其實Broccoli, you too遭電視台停播歌曲，也不是首次發生。2010年時他們推出了第二張專輯《畢業》（졸업）。當時在歌詞上，是以表達出一種對當下韓國社會的控訴，包括指斥瘋狂的韓國社會，只懂強迫年輕人每天不斷學習，結果這首歌便曾被KBS電視台禁播。

當然有歌迷認為，一些KPop女團歌曲，配上賣弄性感的舞姿，才應該不能在電視台播出，但後來卻因為歌詞內容「宣揚正面的訊息」，因而獲得例外處理。現在Broccoli, you too竟因為MV內的一些反諷社會價值的情節，遭到電視台雙重標準的不平等待遇，實在難以令人接受。

▼Broccoli, you too被禁播MV。（影片來源：YouTube 브로콜리너마저）

本文由鍾樂偉【玩味 K-Pop MV，遭韓國電視台禁播？】授權提供

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關鍵字

Broccoli, MV, 禁播, 日韓風, KPOP, 女團

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