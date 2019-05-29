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痛心民進黨騙票！女星「691字」反問蔡英文：4年了，有更好嗎？

▲▼蔡英文、張瑞竹。（組合圖／記者屠惠剛攝、翻攝自張瑞竹 Rachel Chang臉書粉專）

▲總統蔡英文、資深女星張瑞竹。（組合圖／記者屠惠剛攝、翻攝自張瑞竹 Rachel Chang臉書粉專）

網搜小組／鄒鎮宇報導

「台灣被政客玩掉自己最好的機會～」資深女星張瑞竹29日在臉書PO文指出，民進黨刻意引發紛爭太陽花學運，蔡英文也因此選上總統，但執政4年下來經濟卻沒有好轉，反而讓台灣成為亞洲四小龍之末，反問「執政也快4年了，4年下來，台灣人收入有更好嗎？」

張瑞竹說，她很少看過有人刻意要引起紛爭，「除了記憶中的日本發起的盧溝橋事件～再來就是台灣的太陽花了～～在這些紛爭背後一定有一個目的」，並暗指總統蔡英文是主導太陽花學運的幕後人，以此為根基選上總統。

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「當了人家的棋子，擋了大部分台灣老百姓的財路」，張瑞竹認為，參與太陽花學運青年們的父母都因此面臨收入減少的命運，且民進黨不斷鼓吹大陸會打來台灣的消息，「總有人相信大陸隨時要打來，有些人從未停止他們發生在幾百年前的那個戰役～～踩著這點～真的能讓人相信，民進黨是台灣的救世主」，「的確是可以換到許多利益～～我還是佩服民進黨的」，「執政也快4年了，4年下來，台灣人收入有更好嗎？重點是大陸有打來嗎？」

▲▼張瑞竹。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

▲張瑞竹反問民進黨跟蔡英文。（圖／翻攝自張瑞竹臉書）

她說，民進黨執政時報導台灣平均所得增加，卻看不到是誰獲得這些高收入，「可能多是那些科技廠創造的吧」，「只是我在想他們創造的財富，要怎樣才會到一般民眾手裡呢？每次看到這樣的報導，都讓我很難過」。

「我才是真正在愛台灣的人」，張瑞竹表示，許多網友聲稱愛台灣，但遇到聲音、觀點不同的人，講不過就只會說一句「滾回大陸」，「然後栽贓給你一個罪名說你不愛台灣，這些人是大概完全被刺激到腦子不靈光，只能虛張聲勢的用暴吼的方式來壓制自己的虛弱和反應式心靈」。

最後，張瑞竹難過地說，她看到台灣在亞洲四小龍之中不斷地落後，心中非常難過，「難道這些喜歡暴吼和栽贓別人的網軍不要反省嗎？我們看事實吧～大家都別吵。」

網友看完紛紛留言，「又是韓粉，反正是物以類聚，小小台灣已經容不下你們了，請你們快去外太空拯救銀河系吧」、「又一個不愛台灣，卻愛管台灣事的」、「一切不能給最廣大人民帶來實際利益的口號都是詐騙與耍流氓」、「大腦是很重要的器官 ，但韓粉似乎都缺乏 ？」

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蔡英文, 張瑞竹, 資深女星, 民進黨

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