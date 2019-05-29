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寶可夢夥伴票選　你最想和哪隻精靈一起冒險？　第一名實力超強但難駕馭

文／妮妮小宅女

寶可夢的熱潮不退，甚至還拍了電影《名偵探皮卡丘》，把虛擬的寶可夢世界搬上大螢幕真人化，讓很多人不禁思考：如果今天可以選擇一隻寶可夢當夥伴，最想和哪隻一起冒險呢？

日本投票網站Rankingoo就針對這個話題進行票選，共有近9000人參與投票，不過所有寶可夢精靈有超過800種，這次投票只限在關都地區的精靈，而且投的都是精靈最終的進化型態。

TOP 10：拉普拉斯（乘龍）／244票
乘龍是屬於乘載寶可夢，背上的甲殼可以讓人舒服的騎在上面，而且牠生性溫馴，感覺跟牠一起冒險很讓人安心。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

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大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 9：水箭龜／253票
水箭龜是傑尼龜的最終進化，多了那兩個巨大的水炮管讓牠感覺更強大可靠。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 8：怪力／275票
腕力的最終進化，特徵是有四條爆肌的手臂，力量無窮的他，熟悉世上所有的格鬥技能，和牠一起冒險可以說是有了最強打手啊！

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 7：暴鯉龍／287票
鯉魚王的進化，本來是很弱的精靈，但進化後變成超強的破壞神，雖然要花很多心力訓練培養，不過養成後會有很大的成就感，怕就怕在有些暴鯉龍會不太聽訓練者的話阿…（抖）

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 6：皮可西／307票
皮皮的進化，個性很謹慎，聽力也非常好，連一公里外一根針的落地聲都能聽到，雖然這樣對事先察覺危險很有幫助，不過大多數的人只是因為牠的可愛外表而投牠一票。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 5：雷伊布／316票
伊布的進化，雖然也是有強大的攻擊電力，但大部分的人也是因為牠的帥氣兼可愛外表投給牠。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 4：快龍／328票
迷你龍最終進化，外表看起來溫馴，個性沉穩，但一旦觸摸到牠的逆鱗就會抓狂，會各種不同屬性技能，也會飛、衝浪，移動也很方便。智力又能和人類匹敵，根本是個超完美冒險夥伴！

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 3：噴火龍／395票
小火龍的最終進化，能飛到1400呎高，又能噴出超高溫火焰，對很多人來說是個又帥又強也很可靠的夥伴，而且應該很多人最初玩遊戲時選角就是選牠吧！

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 2：雷丘／564票
皮卡丘進化而成，也算是有半個主角光環吧！進化後的能力也大幅提升，而且和皮卡丘一樣很好抱，萌萌的冒險夥伴，我想大家都很想要吧。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

TOP 1：超夢／1146票
票數整整多出第二名一倍的就是我們超夢啦～在初代遊戲中最強，是傳說中的超強精靈，沒有人會不想要牠，不過因為牠個性兇殘，好像不太適合當夥伴呢…

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

以上的排行中有你想一起冒險的夥伴嗎？如果是我的話我想跟卡比獸一起，感覺去冒險就是要找個好躺（？好睡的夥伴阿～不過我可能會先被牠吃垮就是了。

大檸檬用圖（圖／翻攝自《精靈寶可夢》）

VIA rankingoo

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

延伸影音...

 

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

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