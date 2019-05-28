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張柏芝自爆和他「天天戀愛中」！　遭問兒子喜歡什麼菜…她神回覆全網笑翻

記者韓景樺／綜合報導

香港女星張柏芝是3個兒子的媽，不時會透過節目分享媽媽心聲和育兒趣事，近日她和主持人李湘、藝人陳意涵同上陸綜《天天向上》，也提到自己會為兒子親自下廚，但當主持人大張偉問到兒子們「分別喜歡什麼菜」時，張柏芝卻突然跳針般答非所問，不只一旁主持人笑彎腰，網友們看完後也全都笑翻了。

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲張柏芝上《天天向上》和大張偉答非所問，意外成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

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張柏芝在節目中談到和3個兒子的互動模式，直說12歲的大兒子會和她吵架、鬥嘴，不到6個月的小兒子Marcus最有依賴感，而9歲的二兒子Quintus則天天讓她感覺在戀愛中，很會甜言蜜語，甚至曾說出「媽媽我特別愛你，你是我生命中全部」，讓張柏芝樂得心花朵朵開。

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲張柏芝上《天天向上》談3個兒子，稱二兒子讓她天天像在戀愛中。（圖／翻攝自微博／天天向上）

張柏芝坦言，雖然家中有幫傭阿姨，但兒子們還是希望她天天煮飯，因為能吃出「媽媽的味道」，這點讓她感到十分暖心。而張柏芝也說，因為爸爸曾是廚師，她從小就喜歡做菜，每天都會親自下廚，做2道不同的菜給兒子們吃。

張柏芝透露Lucas喜歡中餐、Quintus喜歡西餐，一旁的大張偉聽了好奇，2個兒子分別喜歡什麼菜，但張柏芝似乎是沒聽懂問題，始終沒有給予答案。大張偉連續追問了10次以上，「分別喜歡什麼菜」、「最愛吃的菜」，但張柏芝都只簡短回應「對」、「對」，讓大張偉一秒崩潰。

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲無論大張偉怎麼追問，張柏芝都沒有答出正解。（圖／翻攝自微博／天天向上）

當大張偉不屈不撓重新追問，張柏芝再次答非所問，「你說哪一個兒子？第3個喜歡奶」、「我是蔬菜」，神來一筆的回覆後勁十足，讓眾人傻眼後爆出大笑。一旁的錢楓看不下去，直接跳出來問大張偉：「你為什麼一定要得到這個答案？」連李湘都笑大張偉是「有十萬個為什麼」的小朋友。

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲無論大張偉怎麼追問，張柏芝都沒有答出正解。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲錢楓看不下去，問大張偉為什麼一定要得到答案。（圖／翻攝自微博／天天向上）

在眾人幫忙下，張柏芝終於理解大張偉問的是「哪道菜」，正確回答：「Lucas喜歡白米飯，Quintus他就喜歡漢堡包。」讓大張偉瞬間鬆了口氣，直呼要問出答案實在是太不容易了。網友們看完影片也笑瘋，紛紛吐槽他提問方式錯誤，更說這不屈不撓的提問法，難道是「主持人的敬業嗎」？

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲▼張柏芝上《天天向上》談3個兒子，意外和大張偉答非所問成為搞笑看點。（圖／翻攝自微博／天天向上）

▲張柏芝最後在李湘的協助下，順利回答出答案。（圖／翻攝自微博／天天向上）

►張柏芝談3個「小情人」的片段。

►張柏芝上《天天向上》被追問兒子喜歡什麼菜的片段。

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張柏芝, 大張偉, 李湘, 陳意涵, Lucas, Quintus

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