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一個下午茶做出3版本！廖文強對唱吳汶芳「chill又性感」

▲▼廖文強吳汶芳合作 。（圖／何樂音樂）

▲廖文強吳汶芳合作歌曲。（圖／何樂音樂）

記者盧薇淩／台北報導

歌手廖文強推出最新主打《左右》，邀來創作才女吳汶芳，與另一位創作好友丁青志共同詞曲創作，他對這首歌愛不釋手，「原本是想要拿來賣的，可是我自己等不及了，我就直接跟公司說我想收這首！」錄音時互相配唱，下令要吳汶芳唱得：「性感一點！」他滿意說：「不只把汶芳最有特色的那塊音域發揮得淋漓盡致，也加入新的唱法讓她更加有彈性。」

《左右》創作醞釀來自一場下午茶，當時廖文強去創作營探班吳汶芳、胖丁串門子，後來三人花了一個下午把曲做出來，產出三個完全不一樣的版本，再一起討論出最終的男女對唱版本。歌曲講述兩個不認識的人，偶遇後對彼此有好感，但卻不敢跨出那一步，而上演內心的小劇場，吳汶芳說道，「第一次唱很chill的歌，一直在想怎麼讓聲音聽起來很鬆，配唱一直引導我往性感的方向唱，這次嘗試不同的曲風、又能認識自己不同面向」。

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▲▼廖文強吳汶芳合作 。（圖／何樂音樂）

▲廖文強透露《左右》的創作故事是一場下午茶。（圖／何樂音樂）

MV由石知田，袁子芸擔任男女主角，上演咖啡廳浪漫邂逅的過程，被問現實生活是否敢主動搭訕？廖文強直呼：「我是完全不敢啦，因為自己工作的關係，如果被人家注視，我會搞不清楚對方是知道我是誰，還是對我有意思！」一見鍾情的事相信有，「但是剛好兩個人都對彼此有意思，那機率多低啊。」

兩人除了深情對嘴外，精心為這首歌曲設計了手部舞蹈，平時抱著吉他彈唱的創作歌手，這回開心自封為「唱跳歌手」，吳汶芳吐槽：「帶動唱歌手比較說的過，我比廖文強帶動的好一點點，因為他一直在偷瞄我的動作！」廖文強自嘲：「我們瞎拍10次才完成，有時是笑場、忘記動作，汶芳腦袋比我清醒、都沒什麼出錯，都是我在錯，想要表達一種小曖昧的眼神，怎麼會失敗成這樣呢？」

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