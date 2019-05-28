YG社長爆性招待「揭未成年援交內幕」　最小只有14歲：灌毒後拍SM片

記者張筱涵／綜合報導

南韓電視台MBC《探查企劃Straight》27日的節目中，曝光了在YG娛樂中不只勝利涉嫌性招待，就連社長梁鉉錫（楊賢碩）也用相同的方法招待亞洲富豪們。此案讓夜店的未成年援交狀況進而受到矚目，令人驚訝的是援交妹中年紀最小的只有14歲。

▲YG社長梁鉉錫被爆涉嫌性招待。（圖／視覺中國CFP）

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在勝利事件爆出後，確認了他使用YG娛樂名義的信用卡去支付被爆出是性招待場合的費用，但YG娛樂卻沒有因此受到進一步的調查或是新進度。MBC《探查企劃Straight》記者透露，性買賣、性招待的事件會被揭發都是因為勝利的聊天紀錄，勝利曾說「以Arena（江南夜店）為主要場所，女生就找某某某們」，確認結果後發現勝利涉嫌性買賣仲介案就有12件，同時也確認了在Arena發生的性買賣狀況。

▲勝利聊天紀錄被調查後，才讓夜店性買賣案浮出水面。（圖／翻攝自MBC）

MBC《探查企劃Straight》記者找到了曾在未成年時做過援交工作的B小姐。她受訪時透露：「在夜店做的這些事情，只要想跟在酒店是一模一樣的就可以了。」同時曝光了行情價目，如果在夜店裡面，酬勞是韓幣30萬元（約台幣8500元），如果要出場，酬勞就是韓幣50萬元（約台幣1萬5000元）。

不只如此，夜店援交中還有一個術語「PORNO」（色情片，포르노）專指在一般公寓房內拍的SM性愛片，B小姐透露基本上在安排好的公寓房間裡面都會有注射器：「吸毒後整個人失去自制能力的情況下拍PORNO的話，可以賺到韓幣100萬元（約台幣3萬元）」，其中還有VVIP客人指定要14歲的援交妹。

▲B小姐透露行情價外，還有人會指定要14歲援交妹。（圖／翻攝自MBC）

B小姐氣憤表示在江南要買到毒品跟買菸一樣簡單：「江南就是最爛的地方！」一直到現在還是有很多因為未成年時期誤入歧途欠下一屁股債的人在夜店援交還債，而且這些骯髒交易背後，還會有消毒大隊來幫忙清理房間和夜店消除所有證據，讓人聽了不寒而慄。

另外，《探查企劃Straight》報導中還有提到YG娛樂相關人員為了招待亞洲富豪，不只會包下知名餐廳，還特別安排了3天2夜的旅程，除了一般的聚餐吃飯以外還有夜店行程，根據目擊者指出席間有25名酒店女，其中有10名都是和梁鉉錫認識的酒店媽媽桑底下的人。

►《探查企劃Straight》完整節目

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