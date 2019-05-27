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快訊／具荷拉輕生後首發聲！　「抱歉讓大家擔心」健康狀況公開

記者李湘文／綜合報導

南韓女星具荷拉26日凌晨試圖在家輕生，被經紀人及時發現送到醫院，所幸沒有造成生命危險。經過1天休息，她在27日透過身邊的人，向日媒傳達道歉聲明，透露目前已經在恢復中，很抱歉造成騷動，讓大家擔心了。

▲▼具荷拉試圖自殺獲救。（圖／翻攝自具荷拉IG、微博）

▲具荷拉日前寫下「再見」試圖輕生。（圖／翻攝自具荷拉Instagram）

因為輕生消息引起社會譁然，具荷拉在聲明中連連道歉：「因為發生了很多事，讓心情非常痛苦，真的很對不起，我會努力讓心靈變得更堅強，讓大家再次看到我健康的模樣。這次真的很對不起。」

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▲具荷拉因為引起騷動向大眾道歉。（圖／翻攝自具荷拉Instagram）

▲具荷拉因為引起騷動向大眾道歉。（圖／翻攝自具荷拉Instagram）

具荷拉近1年來遭受不少風波，先是跟男友發生肢體衝突，不僅住進醫院還鬧上新聞版面，之後又被男方以性愛影片要脅。她今年初和經紀公司結束合約，在輕生前幾天，也才剛宣布6月要解散日本粉絲後援會，讓粉絲受到衝擊。

疑似因為各種壓力堆疊，具荷拉近期患上憂鬱症，25日深夜接連PO出負面文字，最後寫下「再見」，就在26日凌晨試圖輕生，所幸被經紀人及時發現。她原本幾天後要出庭繼續處理被男友施暴一案，如今是否能照常現身，還是未知數。

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