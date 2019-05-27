子瑜「回台北度假」零遮掩現身機場！　喜見粉絲甜笑送愛心

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE今年舉辦第一次世界巡迴演唱會，以5月25、26日連續2天的首爾場作為開端，其一成員子瑜27日中午現身仁川機場準備回家休假。

▲TWICE剛完成首爾演唱會。（圖／翻攝自TWICE推特）

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子瑜17日午間獨自現身首爾仁川機場，條紋襯衫搭配黑色寬褲在經紀人的保護下走去出境，一路上笑得開心燦爛，除了帽子以外並沒有戴上口罩或墨鏡遮掩，親民地和來送機的粉絲揮手外，也一一收下充滿心意的信件，面對照向自己的攝影機和相機們也一一比YA或愛心手指回應，看起來心情非常好。

而這次行程是子瑜的個人行程，據韓媒《Newsen》報導，她這趟旅程的目的地是台北。看來在世界巡迴演唱會展開前，她獲得了寶貴的休假和家人一起度過，否則未來為了跑接下來的世界巡迴演唱會（曼谷、馬尼拉、新加坡、洛杉磯、墨西哥城、紐華克、芝加哥、吉隆坡）恐怕見不到面，粉絲也齊在影片下方留言希望她度過美好假期。

▲子瑜27日回家休假。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲《Newsen》報導子瑜將飛往台北（圖中台北前的泰國應為誤植）。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▼TWICE子瑜女神的HEART。（影片／取自Newsen YouTube，如遭刪除請見諒）