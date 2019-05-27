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宋仲基、李政宰、林秀晶罕見大咖全回歸！6月追劇指南在這

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

春天過去即將進入夏季的韓劇大戰！6月除了有宋仲基、張東健的史詩級華麗回歸，李政宰這10年都沒拍電視劇的戲王，居然也要推出新劇了！再加上很少小螢幕作品的林秀晶搭配模特兒出身的張基龍，許多新鮮的組合讓人忍不住想讓時間快轉！你也準備好追一波了嗎～

▲宋仲基、李政宰、林秀晶罕見大咖全回歸！6月追劇指南在這。（圖／Netflix、愛奇藝台灣站提供、翻攝自JTBC）

▲宋仲基、李政宰、林秀晶罕見大咖全回歸！6月追劇指南在這。（圖／Netflix、愛奇藝台灣站提供、翻攝自JTBC）

6/1《阿斯達年代記》宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬

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宋仲基繼《太陽的後裔》等3年終於回歸小螢幕，這部電影規格的戲劇將分3部，1、2部從6月1日播到7月，但第3部要等9月才看得到，果然是Netflix出資，完全當影集在經營！而這部劇完全是虛構的上古年代與人物故事，光看那預告就是大製作，劇情發展肯定錯綜複雜，就等這周六揭曉啦！

6/3《香水》申成祿、高媛熙、金旻奎、車藝蓮

申成祿從《皇后的品格》皇太子角色後提升了不少人氣，這次飾演服裝設計師，卻有各種怪僻，遇上大媽高媛熙，她因緣際會因為一瓶香水搖身一變成為時尚名媛與頂尖模特兒。光看預告就覺得是非常搞笑，是下班後不用動腦就可以看的輕鬆喜劇啊！

6/5《WWW:請輸入檢索詞》林秀晶、張基龍、李多熙、全慧珍

也是很少拍電視劇的林秀晶要回來啦！搭檔剛在百想藝術大賞奪下新人獎的張基龍，描述在最大入口網站的職業女強人們背後的故事，以及動搖這些女心的男人們所發展出來的戀愛故事。尤其編劇是跟著知名編劇家金銀淑合作過多部戲劇的助理，讓人期待是否名師出高徒呢！

6/14《輔佐官–改變世界的人們》李政宰、新慜娥、金桐俊、李伊利雅

光是打出李政宰這個名字（欸～比較多台灣人只知道他是《與神同行》的閻羅王），這個10年都沒有接電視劇的演技派男星要回歸小螢幕，這部劇就必須要追一下！他飾演國會議員的輔佐官，新慜娥也罕見飾演一位政治家的角色，雖然看起來有很多爾虞我詐、勾心鬥角，但是《漢摩拉比小姐》的郭正煥導演與《火星生活》的李大日作家合作，我覺得可以期待一下！

米親妞

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