劉在錫親自拜訪「剛剛以村」！釜山又有藝術文化新景點

文／鍾樂偉

作為港口，「釜山」的歷史跟海洋連上密不可分的關係。最近在韓國tvN頻道播出的第二季《劉Quiz on the Block》（유퀴즈온더블럭 2）第三集裡，便是以這一切入點，介紹了一個與釜山人過去數十年生活息息相關的地方，那就是大平洞（대평동）。

▲劉在錫透過節目帶觀眾拜訪「剛剛以」村。（圖／翻攝自tvN）

節目裡，兩位主持劉在錫與曹世鎬以一身懷舊打扮，從首爾飛抵南部城市釜山，走訪當地幾處舊區，邊跟區內的市民聊天，了解他們的日常生活，也藉著提問環節，把100萬韓圜獎金送給他們。而其中一處兩人到訪問候的，就是位於釜山影島區的大平洞。

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在洞內生活的市民多是長者，而受邀在節目中亮相的居民，都是70以上的老人家，在那裡幹活了數十年的日子。那一小村，有一個有趣的名字叫「Kangkangee（깡깡이，音近剛剛以）」，原來這個名字，是源於該區的居民多是從事修理輪船的工作，而在工作期間發出「噹噹」的響聲，便取這種聲響的韓語擬聲字「깡깡」，來為這座村落命名。

▲原來釜山的「剛剛以」村以修船業聞名。（圖／翻攝自tvN）

翻查歷史，其實「Kangkangee」不是該處原來的名稱，那裡在70年代以前，都是被釜山人稱為「待風浦」（대풍포）。

待風浦是韓國歷史上其中一個最早以造船與修理船隻而聞名的村莊。因位鄰日本，且地理上剛好藏在內港之中，一邊與陸地相接，另三邊則背對海洋，早於19世紀時，「待風浦」已經吸引不少日本船隻，駛到那裡作中途補給及修理船隻。其後到了20世紀初，日本人更在該處建造了國內首家現代化造船廠－「田中船廠」，為釜山的造船業打造了優越的基礎。

▲「剛剛以」村過去地貌。（圖／翻攝自tvN）

擁有先天作為修船港口的優勢，「待風浦」在日治時間成為漁船的修理重鎮，此發展一直延續至韓國光復以後。70年代是韓國造船與修理船隻行業的黃金時期，因為需求量大增，修船企業必須要吸納大批工人，以應付與年俱增的工作。當時，為了支援家庭生活，不少生活在當區的中年婦女，便為糊口而決定投身漁船修理的苦力工作。

修船的工作絕不簡單，當年這些女工的主要工作，就是在船隻準備維修之前，以錘子把船身上的舊油漆和鏽跡鑿去。工作時候，她們都需要被繩索釣起，在巨大的船身旁抵著日曬雨淋地竭力修船，任務艱鉅。而正因為她們工作時，發出的「噹噹」響聲，70年代以後那裡便改稱為「Kangkangee」。

▲當年不少中年婦女靠吊著修船賣命賺錢。（圖／翻攝自tvN）

「Kangkangee」全盛時期一共有200名中年婦人從事修理輪船的苦工，養活了不少家庭。但因為她們都需要長時間在高危險與吵嘈的環境下工作，不少婦女因而在工作後不幸患上了聽覺不良、耳鳴與關節炎等身體毛病。

而隨著近年造船業的不景氣，修理船廠的市場也大受影響，大幅萎縮後，不少修船廠便搬遷到其他地方。從事船業的人手除了減少，村莊的人口亦趨老化，市容大不如前。為了重整「Kangkangee」村莊的生命力，還有要好好保留該區的歷史，2015年釜山市政府便挑選了這裡，成為繼「甘川」以外，第二處建成藝術與文化保育的活化計劃區。

▲釜山將「剛剛以」村打造成藝術文化新景點。（圖／翻攝自tvN）

已重新命名為「Kangkangee 藝術村」（깡깡이마을）的舊區，現在吸引了不少喜歡藝文空間與歷史的青年人進駐當區，重新發展那裡的人文氣息。推薦大家將來有機會到釜山旅遊時，可以到訪那裡，現場感受一下當年這條修船村莊的歷史味道，說不定可以跟在節目內出現的那幾位老人家打個招呼，聊聊天！

▼《劉Quiz on the Block》拜訪「Kangkangee 藝術村」。（影片來源：YouTube tvN）

本文由鍾樂偉【沉沒在釜山歷史裡的「Kangkangee 修船村」】授權提供

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