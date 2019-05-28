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金鍾國曝曾有想婚對象　「光用想的都要哭了」韓網瘋猜是她

記者張筱涵／綜合報導

韓星金鍾國出道以來鮮少有緋聞，日前在《Running Man》不停跟隊友宋智孝被送作堆，而在26日播出的《我家的熊孩子》中，他聽見自己的離別歌曲後談起了過去的戀愛史。

▲金鍾國。（圖／翻攝自金鍾國IG）

▲金鍾國。（圖／翻攝自金鍾國IG）

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金鍾國說每次分手都會馬上去健身房運動，但這讓朋友們完全感受不到特別之處，因為他一天到晚都在運動，不過對他來說其實很不一樣，半夜和女友分手後，都會戴起耳機邊聽準備中的新專輯歌曲邊爬樓梯，聽見弟弟說沒想過分手會哭時，他淡淡說道：「愛情本來就是更喜歡對方的人是罪人（意指受的苦比較多）。」

▲金鍾國。（圖／翻攝自金鍾國IG）

▲金鍾國分手就會去運動。（圖／翻攝自SBS Entertainment YouTube）

想到過去的一段深刻戀情，金鍾國說曾想和某任女友步入禮堂：「和這個女人結婚的話好像會大哭特哭，一定會非常感動的。」但和這任女友分手後就再也沒有碰上讓他能擁有同樣心情的對象，說到這裡忍不住嘆了口大氣說：「得跟好的人交往才行啊。」而這天的節目播出後，許多人都在猜想金鍾國的對象到底是誰，其中最多韓網友提到的就是尹恩惠。

▲金鍾國。（圖／翻攝自金鍾國IG）

▲金鍾國曾有想婚對象。（圖／翻攝自SBS Entertainment YouTube）

▼金鍾國提起過去的戀愛和對結婚的想法。（影片／取自SBS Entertainment YouTube，如遭刪除請見諒）

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