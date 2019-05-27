峇里島直擊／蜘蛛人再度爆雷「反派真相曝光」　台下粉絲尖叫⋯他嚇呆了

記者洪文、主播簡立喆／台北—峇里島連線報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）27日赴峇里島出席《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）亞太地區粉絲紅毯見面會，罕見戴上細框眼鏡亮相，面對粉絲簽名、自拍有求必應，只是身為「漫威爆雷三寶」之一的他再度管不住自己的嘴巴，一時不注意又再度爆出巨雷，全場尖叫。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）



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主持人請「蜘蛛人」湯姆霍蘭德以「不爆雷的方式」介紹《蜘蛛人：離家日》這部電影，他停頓了一下之後回答：「這是一個很有趣的電影，你們會喜歡的！」算是安全通過考驗，不過主持人繼續追問這部電影的時間點，他只好回答：「從《終局之戰》之後開始。」全場作勢一起哀嚎。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德親弟弟在旁邊擔任攝影師。（圖／主播簡立喆攝）



談起《蜘蛛人：離家日》預告除了藍、紅配色的蜘蛛裝以外，還有全黑色的蜘蛛裝。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德坦言，還是喜歡藍色、紅色經典配色的服裝。主持人問他：「蜘蛛裝好穿嗎？」他立刻指著cosplay蜘蛛人的粉絲提問：「穿起來舒服嗎？」笑翻全場。

—以下含有《蜘蛛人：離家日》部分劇透，斟酌觀賞—

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德罕見戴上細框眼鏡。（圖／主播簡立喆攝）



隨後主持人再次詢問《蜘蛛人：離家日》有什麼不一樣，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德似乎已放鬆心情，「這次蜘蛛人有愛情故事，還有一個新夥伴神秘法師，他們成為了好朋友，還組成一個team，對抗平行宇宙過來的4個怪物。」話還沒說完，台下粉絲立刻大叫：「爆雷！」他當場嚇呆，全場鼓譟。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德不小心爆雷嚇呆。（圖／主播簡立喆攝）



事實上。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在台上說出的《蜘蛛人：離家日》內容，據傳片商索尼影業規定在6月2日之後才可以公開，如今他再度「不小心」提前爆出反派的真相，還好受到台下粉絲及時制止，不然他可能會在台上說得更多。