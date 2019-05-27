ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

峇里島直擊／蜘蛛人再度爆雷「反派真相曝光」　台下粉絲尖叫⋯他嚇呆了

記者洪文、主播簡立喆／台北—峇里島連線報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）27日赴峇里島出席《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）亞太地區粉絲紅毯見面會，罕見戴上細框眼鏡亮相，面對粉絲簽名、自拍有求必應，只是身為「漫威爆雷三寶」之一的他再度管不住自己的嘴巴，一時不注意又再度爆出巨雷，全場尖叫。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）

請繼續往下閱讀...

主持人請「蜘蛛人」湯姆霍蘭德以「不爆雷的方式」介紹《蜘蛛人：離家日》這部電影，他停頓了一下之後回答：「這是一個很有趣的電影，你們會喜歡的！」算是安全通過考驗，不過主持人繼續追問這部電影的時間點，他只好回答：「從《終局之戰》之後開始。」全場作勢一起哀嚎。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德親弟弟在旁邊擔任攝影師。（圖／主播簡立喆攝）

談起《蜘蛛人：離家日》預告除了藍、紅配色的蜘蛛裝以外，還有全黑色的蜘蛛裝。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德坦言，還是喜歡藍色、紅色經典配色的服裝。主持人問他：「蜘蛛裝好穿嗎？」他立刻指著cosplay蜘蛛人的粉絲提問：「穿起來舒服嗎？」笑翻全場。  

—以下含有《蜘蛛人：離家日》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德罕見戴上細框眼鏡。（圖／主播簡立喆攝）

隨後主持人再次詢問《蜘蛛人：離家日》有什麼不一樣，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德似乎已放鬆心情，「這次蜘蛛人有愛情故事，還有一個新夥伴神秘法師，他們成為了好朋友，還組成一個team，對抗平行宇宙過來的4個怪物。」話還沒說完，台下粉絲立刻大叫：「爆雷！」他當場嚇呆，全場鼓譟。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德《蜘蛛人：離家日》峇里島紅毯見面會。（圖／主播簡立喆攝）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德不小心爆雷嚇呆。（圖／主播簡立喆攝）

事實上。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在台上說出的《蜘蛛人：離家日》內容，據傳片商索尼影業規定在6月2日之後才可以公開，如今他再度「不小心」提前爆出反派的真相，還好受到台下粉絲及時制止，不然他可能會在台上說得更多。

推薦閱讀

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

還記得「9527」嗎？　《唐伯虎點秋香》暗藏密碼…其實是髒話！

還記得「9527」嗎？　《唐伯虎點秋香》暗藏密碼…其實是髒話！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 蜘蛛人：離家日, 蜘蛛人, 蜘蛛人2

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了
  2. 獨家／徐若瑄3年取得「MBA學位」　6/1出席世新畢業典禮
  3. Mr.Children送大禮「19分鐘台北場特典影像」　不必跨海台灣就能買
  4. 雷／喬默CP咬嘴唇甜吻！《我只喜歡你》情纏10年結局狂灑糖
  5. 金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做
  6. YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家
  7. 張懷媗帶「頸椎舊傷」回歸　《炮仔聲》扛他18小時吃不消
  8. 這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻
  9. 峇里島直擊／蜘蛛人再度爆雷「反派真相曝光」　台下粉絲尖叫⋯他嚇呆了
  10. 馮提莫一轉身「雪白內衣走光」！　衣服兩邊挖大洞…側胸現形

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366