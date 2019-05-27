吳昕賣男神禮物又爆賣假貨！　「說是相似款」遭批：沒腦

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星吳昕本身有在經營二手拍賣平台，日前新增的貓熊娃娃商品被發現是男神鍾漢良送的禮物，雖然緊急道歉並下架，但仍難以平息陸網友的怒火，結果現在又被爆出大剌剌賣假貨的消息。

▲吳昕的二手商店惹議。（圖／翻攝自吳昕微博）

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大陸知名論壇27日深夜爆料，在二手拍賣平台取名為「開心傻子大閨女」的吳昕賣假貨，可以看見圖中寫著定價人民幣220元（約台幣1100元）且不能議價，內容部分卻寫著「鞋，全新36，這雙不是正版Marni，是相似款，穿著玩」，形同於公然賣假貨。

另外，吳昕的店面規定也有一次說清楚：「請大家看清楚再付款，不要付款發貨之後突然點擊退款，另外我這裡也不是試衣間，除質量問題請不要以大了，小了，款式不喜歡等各種理由退貨，還有，價格我都會按官方店比對，不會亂要價，互相尊重是前題吧，不喜歡請繞路，謝謝大家。」

▲吳昕賣鞋。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）

大陸網友看了後都特別生氣，認為公眾人物公然賣假貨的行為實在不應該，「好low，她有腦子嗎」、「公眾人物這樣好嗎？以後品牌會贊助她嗎」。不過也有粉絲提出在鍾漢良事件後，吳昕有說是工作人員在管理平台，不能將帳全都算到她頭上。

▲網友反應。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）