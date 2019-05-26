坎城影展最佳導演「第2對兄弟」　達頓兄弟：合作13歲小孩好值得

記者洪文／綜合報導

比利時導演達頓兄弟（Dardenne Brothers）以新片《年輕的阿罕默德》（Young Ahmed）獲得第71屆最佳導演殊榮。他們笑說，多年前很開心得知柯恩兄弟獲獎，原來導演兄弟檔是可以共同得獎的，更不忘誇獎13歲、從未演過戲的男主角表演充滿節奏感，對於電影來說相當重要。

▲達頓兄弟《年輕的阿罕默德》坎城影展最佳導演 。（圖／達志影像／美聯社）



《年輕的阿罕默德》講述一個住在比利時小鎮的穆斯林青少年，受到信仰以及聖戰士表哥的影響，默默以參與聖戰為心中所嚮往的目標，而因為試圖殺害自己的老師受到逮捕，社會以及家庭希望能夠改變他，輔導他回到童年時單純的樣子。

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▲《年輕的阿罕默德》劇照。（圖／捷傑電影提供，以下同）



而《年輕的阿罕默德》主角找來一位13歲的年輕演員飾演，先前從未有演出經驗的他首次演出電影便獨挑大樑飾演男主角，在記者會時他也感謝兩位導演的帶領，讓他能夠輕易地進入「阿罕默德」這個既有孩子般的天真單純卻又同時相當複雜的角色。

導演達頓兄弟坦言，第一次跟這麼年輕的演員合作，一開始有點擔心，不過後來拍攝的40至50天，每天小男孩都非常準時出現在拍攝現場，看起來總是相當開心，也讓他們很驚喜，「大家常說拍攝小孩很難，但是和他合作就非常值得，有時甚至不需要拍到第二次，拍一次就ok了。」





事實上，導演達頓兄弟在比利時有如英雄般地位，自1999年的作品《美麗羅賽塔》在坎城影展大受好評，勇奪最佳影片「金棕櫚獎」並將首次主演電影的女主角愛蜜麗德奎恩捧上坎城影后寶座。此後兩兄弟所執導的7部作品皆入圍坎城影展主競賽單元，除了上一部《沒有名字的女孩》未獲獎且在台灣未有正式上映之外，其餘每部作品皆有獲獎，本次新作《年輕的阿罕默德》則是兄弟倆第一次在坎城影展獲得「最佳導演」獎項。





導演達頓兄弟的作品常關注社會較底層的人們，由於電影的上映讓民眾關注，也曾影響政府開始立下法案做出改變。本次以穆斯林青年為主角，也是希望透過電影開始思考，在受到恐怖攻擊籠罩的同時，是否有可能有一些改變能讓結局不同。

《年輕的阿罕默德》將於年底在台上映。