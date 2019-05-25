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神話「新郎」Andy在台宴客！　6位幸運粉絲包紅包陪吃

記者吳睿慈／台北報導

「最長壽韓團」神話成員Andy 4度來台做公益，他25日在大直ATT Show Box舉辦記者會，體驗台灣專有的喜宴文化，穿上大紅新郎古裝，宴請6位幸運粉絲，還收了紅包，開心笑喊：「哇，我變有錢人了！請大家不要客氣，多多吃。」逗得現場粉絲笑翻天。

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Andy收紅包震驚「這麼多」。（圖／記者林敬旻攝）

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲神話Andy來台舉辦見面會兼做公益。（圖／記者林敬旻攝）

Andy每年都會來台舉辦見面會兼做公益，今年活動以「囍」為題，他換上大紅色的吉祥新郎裝，拱著手向媒體拜年，當收下主辦單位包了台幣3600元的紅包，他震驚大呼：「包這麼多嗎？我們不會給這麼多。」問起韓國包禮金以及安排婚宴餐敘的位置，他機靈回答：「我沒結過婚，我也不知道。」

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲神話Andy體驗台灣宴客文化、收紅包。（圖／記者林敬旻攝）

▲神話Andy體驗台灣宴客文化，。（圖／記者林敬旻攝）

為讓Andy體驗道地的「囍」宴，主辦精心準備一桌豐盛料理，包含龍蝦、佛跳牆等，他看得目瞪口呆驚呼：「真的很豐盛，這頓吃完我可能會血壓飆高。」吃飯期間不忘招呼粉絲「吃啊吃啊」，盡到餐桌賓客禮儀。

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲神話Andy夾娃娃給小朋友。（圖／記者林敬旻攝）

▲神話Andy李先鎬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者會上，百萬Youtuber游否希、含羞草日記草爺驚喜助陣，兩人大展伸手夾娃娃機的實力，卻不斷掉漆，Andy見狀調侃：「你昨天不是說你很厲害，說你是夾娃娃機之王。」最後他親自出馬，夾娃娃給小朋友。

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