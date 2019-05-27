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美食節目卻不形容口感！《世界小吃》來台拍攝選了這個地方

圖文／鏡週刊

Netflix相當知道怎麼針對世界各地的觀眾下手，以「美食」來說，他們推出的紀錄片影集都很有意思，針對歐美就是《主廚的餐桌》，拍名廚的成長故事，不過針對亞洲觀眾，名廚好像距離太遙遠，所以《世界小吃》就來囉！

推薦給：
  1. 《食尚玩家》看不夠，胃口還很好的觀眾。
  2. 想知道美食背後的故事，勵志動人辛酸通通都有。

顧名思義，《世界小吃》就是介紹各地的路邊攤（或路邊攤起家）的食物。相較於《主廚的餐桌》一集只講一個名廚的成長歷程，《世界小吃》則是一集介紹一個城市的3個小攤子。第一季「亞洲」共9集，走訪了9個城市（曼谷、大阪、德里、日惹、嘉義、首爾、胡志明、新加坡、宿霧），因為沒有中國大陸，惹得對岸網友哇哇叫。反正介紹中國大陸幹嘛，Netflix又不能在那邊落地，要是我，也會跳過去呀！

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  1. 痣姐熱炒名滿天下的蟹肉蛋捲。（Netflix提供）
  2. 痣姐熱炒名滿天下的蟹肉蛋捲。（Netflix提供）

《世界小吃》是一個很有趣的美食節目示範，9個城市都會有當地的美食作家當引言人，把最有故事性、最曲折、坎坷的那一攤，放大為這一集的主角，其他2、3個攤子當配角。有了主角、配角，就很好取捨，一如主菜跟配菜一樣，畫龍點睛的趣味就出來了。所以你會發現，製作單位走訪的地區，有些你可能沒那麼熟悉、也不認為會有好吃的美食、路邊攤在那邊，只是《世界小吃》講究的是畫面、戲劇效果，這個就是最大的差異。

就算是砂鍋魚頭，這個鏡頭擺盤也很講究，頗有Instagram美學。（Netflix提供）

例如大阪這一集，主角是路邊攤居酒屋老闆豐，他在餐廳當學徒、存了10年的錢要自己開店，但當錢存夠了，老爸卻過世。只好回家奔喪，積蓄都拿來辦喪禮，一切夢想化為泡影，只能開路邊攤，當居酒屋經營。只是這位歐吉桑很強，由於因陋就簡、路邊攤當居酒屋經營，他練就了「鐵砂掌」神功，一手拿著瓦斯噴槍大伙烘烤食材，另外一支手就泡在冰水裡，隨時把手伸到火裡把食材翻面，達到快速上菜的效果。透過製作單位高解析度、慢動作的拍攝呈現，這個畫面實在是太神，就是周星馳的《食神》也想不出有這麼誇張的戲劇化效果！

或者首爾這集，焦點是在廣藏市場擺刀削麵、水餃攤的老闆娘，她對著鏡頭幽幽地說：「我在傳統市場感受到恨。」這番言論一點都不歌功頌德，足足把觀眾打醒。原來老闆娘因為老公生意失敗負債，在婆家幫忙下去廣藏市場擺攤，一開始賣血腸、偏偏自己很怕血腸的味道。沒多久攤販看她新來的、欺生，就把垃圾堆在她攤位前，罵她製造髒亂。老闆娘一氣之下決定我行我素，賣起了自己愛吃的刀削麵，也不管其他人反對，硬是把紅蘿蔔切絲放在刀削麵上頭。這樣10年下來，攤子慢慢走紅，讓家裡擺脫負債，拉拔孩子長大。不過這集結尾很棒，老闆娘最後一身亮麗打扮，走進首爾四季飯店（距離廣藏市場約15分鐘路程），原來她兒子是這裡的中餐廳主廚呢！這根本就是韓劇的超逆轉結尾，所有的灰姑娘都可以成功！

首爾廣藏市場的這攤刀削麵與水餃，只有10年的歷史，可能是節目裡頭資歷最淺的，但背後的故事又好韓劇。（Netflix提供）

然後製作單位顯然很迷戀亞洲各城市的老人，就算是他們老到有點固執、老到有點不上鏡（滿臉皺紋、牙齒掉光、脾氣又不好），就是覺得可以把這些小攤子的老人拍成《老人與海》那種海明威筆下的神人。包括嘉義那位要，也堅持土窯羊肉一定要埋在窯裡頭燒上個3天3夜才能打開來吃的老闆，那種怪癖般的堅持，最後都被拍成有光環的廚師。

當然你一定要佩服製作單位慧眼挑上嘉義，用「林聰明砂鍋魚頭」來當主軸，如果你的視聽器材是高規格的，一定要感受一下鏡頭放在嘉義夜市裡，那種車水馬龍的臨場感，對於市集聲音的處理讓人吃驚。《世界小吃》就像是Instagram上的濾鏡，畫面都變得更美、更動人，你不會在裡頭得知其實「林聰明砂鍋魚頭」早已分家，反而覺得現任老闆跟老爸一起唱〈魚仔〉很有趣。

日惹街頭賣傳統食物的阿嬤，牙齒都掉光了，平常你看到也許會退避三舍，但在鏡頭下變得可愛又有趣。（Netflix提供）

《世界小吃》儼然給熱愛美食的台灣觀眾，還有美食節目都開了一扇窗。這節目裡頭沒有人會跟你形容「口感」，也沒有吃了一口就驚為天人的表情，但卻依然有無法取代的娛樂效果跟深度，以及戲劇性。你瞧，已經過了3個禮拜，我還是會對裡頭的內容記憶猶新。

 


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