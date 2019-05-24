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翻校門打麻將到半夜！F.I.R曝瘋狂事..阿沁電玩打到第三名

記者盧薇淩／台北報導

F.I.R.用新專輯《末日青春：補完計劃》的第四支主打歌《造夢者》鼓勵學子們，在未來的路上成為自己的造夢者。提及學生時期有過很不一樣的夢想，團長陳建寧老師希望成為專業籃球運動員，吉他手阿沁想當漫畫家，只有主唱Lydia韓睿從小就愛唱歌的目標沒變過。

▲▼F.I.R.回想學生時的瘋狂事 。（圖／華研提供）

▲F.I.R.回想學生時的瘋狂事 。（圖／華研提供）
 
高中時期著迷於籃球的陳建寧老師，曾嚮往著成為專業的球員，甚至夢想進入NBA，並決定以「神射手」的方向來努力，彌補身高的不足，「那時候每天苦練投籃兩、三個小時，後來才發覺，自己比起那些國外的球星，先天條件上實在相差很多，所以NBA球星的夢想就只能『在夢裡想想』了。」

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自小就會繪畫天份的阿沁，高中時曾想成為漫畫家，他笑說：「當時知名的漫畫出版社會舉辦新人王徵選，所以我曾經花了一整個暑假，足足兩個月的時間沒出門，畫出了一本90頁的漫畫去投稿，雖然最後沒有入選，但最後我還是自己把這本漫畫出版成冊了。」

▲▼F.I.R.回想學生時的瘋狂事 。（圖／華研提供）

▲F.I.R.找來學生舞者拍MV。（圖／華研提供）

《造夢者》MV中邀請多位學生舞者演出高中校園的嬉鬧回憶，像在天台射紙飛機、打球、向學長告白、爬牆偷叫外送等，讓F.I.R.回憶起高中不羈的青春往事。陳建寧高中最叛逆的事蹟，就是跟同學翻校牆出校，蹺課溜出去打麻將到半夜才回家；阿沁高中時也愛趁午休翻校牆，跑到學校附近的電玩店打「格鬥天王」，阿沁得意表示：「那時辦了個格鬥天王大賽，我還拿到前三名！」而Lydia最叛逆瘋狂的念頭居然是：「我一直希望在30歲之前，可以剃一次光頭！」但加入F.I.R.後，她的光頭夢可能沒有機會實現，只能請同事幫她合成光頭照過過乾癮。
 

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