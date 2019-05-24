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蔡少芬只在香港辦婚禮！　婆婆忍11年親揭心結：又不是辦不起

記者韓景樺／綜合報導

香港女星蔡少芬與老公張晉結婚11年，育有2個女兒，一家四口幸福美滿。平日工作忙碌的夫妻倆，近日難得帶著張媽媽參加陸綜《我最愛的女人們》，沒想到幾人聊家常期間竟意外曝光了婆婆多年來對媳婦的心結，讓蔡少芬越聽表情越不安。

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲蔡少芬和婆婆在《我最愛的女人們》互動很引人關注。（圖／翻攝自優酷）

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最新一期節目中，上一刻還閒聊家常的張媽媽，下一秒隨即重提當年兒子娶媳婦，卻沒在張晉老家重慶擺酒席的事，讓她感到心理不平衡，更直言：「我辦得好、辦得次，是我的事，但是我又不是辦不起。」更不開心地說自己不是低聲下氣的人，「我也不是吃不起飯」，言談間透露對夫妻倆沒在家鄉辦婚宴的事情耿耿於懷。

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉媽媽對於夫妻倆沒在重慶辦婚禮感到很介意。（圖／翻攝自優酷）

面對媽媽的心結，張晉也在旁邊耐心解釋，不回家鄉辦婚宴只是怕騷擾到家人，擔心家人看到不好的新聞會有情緒。張媽媽也不滿地說，蔡少芬和張晉結婚當時的新聞，其實她看了都不開心，因為當時女方名氣大過張晉，部分輿論也對張晉很不友善，「好像他窮得很，又是什麼替身，窮得不得了，我吃不起飯嗎？我也有自己的生活啊，怎麼樣？」

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲婆婆忽然發怒，蔡少芬神情也越來越嚴肅不安。（圖／翻攝自優酷）

婆婆講起多年心結忽然發怒，讓一旁的蔡少芬和閨蜜陳法蓉都不知道怎麼辦，神情尷尬又不安。而張晉卻不以為意，直說媒體就是喜歡寫這樣的話題，才會引起關注，「而且我覺得像這種新聞，過了就過了，誰會記得呢？」開解媽媽也緩和了氣氛。

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉在媽媽身邊耐心開解。（圖／翻攝自優酷）

而張晉媽媽最後也坦言，自己為了彌補兒子沒在家鄉辦婚禮的遺憾，才在60歲時大擺壽宴，蔡少芬也在一旁打趣說場面浩大得「像選美一樣」，讓婆婆瞬間笑了出來，也成功化解了先前的不愉快氣氛。

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲張晉帶老婆蔡少芬和媽媽上陸綜《我最愛的女人們》。（圖／翻攝自微博／優酷）

▲蔡少芬說婆婆60歲壽宴像選美，讓婆婆瞬間恢復笑容。（圖／翻攝自優酷）

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