天后被迫送美鞋痛喊：給我酒！　破萬收藏「夢幻鞋櫃」還有電腦化管理

記者蕭采薇／綜合報導

西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion）私下風趣幽默，妙語如珠常創造出許多有趣對話。她日前上主持人詹姆斯柯登（James Corden）節目中的著名單元《車上卡拉OK》，卻被助理和主持人聯合設計，得將心愛的美鞋收藏隨機送給路人，讓天后心痛直喊：「我需要一些酒精！」

▲席琳狄翁被迫送出心愛的美鞋。（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

席琳狄翁曾在2017年受訪時表示：「我買的每一雙鞋帶我走到現在的位置，我對它們有感情。」強調自己不會輕易把愛鞋送出。在《車上卡拉OK》節目中，詹姆斯柯登問席琳狄翁究竟收藏了多少雙鞋，她說：「不知道，大概三千到五千雙吧。」詹姆斯柯登則說：「我聽說是一萬雙。」

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▲詹姆斯柯登和席琳狄翁助理串通，拿出三雙她沒穿過的鞋送給路人。（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

事實上，詹姆斯柯登早已偷偷聯絡席琳狄翁的助理，「偷」出三雙她沒有穿過的鞋，在節目中將隨機送給路人。只見席琳狄翁得知後神情非常痛苦，送出鞋後還頻頻回望像是道別，在最後一雙時更是一度緊緊抱住不願送出，心痛直喊：「我需要一些酒精！」對比幸運收到禮物路人的開心，形成天堂和地獄的對比。

▲席琳狄翁緊抱美鞋心痛大喊。（圖／翻攝自YouTube／The Late Late Show with James Corden）

席琳狄翁也透露，她在長期駐唱的拉斯維加斯有一個專門收藏鞋子的倉庫，至於佛羅里達的家中，則有一套電腦控制的鞋櫃系統，鞋子都照顏色分門別類，只要透過按鈕，鞋櫃就會自己轉動，可以輕鬆找到自己想穿的鞋。

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