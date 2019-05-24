伯賢見電競大神「想要電話做不到」！　神還原迷弟反應…網一看笑翻

記者韓景樺／綜合報導

南韓夯團EXO已近半年未回歸，成員伯賢也趁空白期當起YouTuber，開設專屬YouTube帳號，和粉絲分享私下生活日常。23日他PO出第3支短片，內容記錄了他日前參加南韓SK Telecom的活動花絮，更意外曝光他在知名電競大神Faker身邊，宛如小粉絲般害羞的一面。

▲伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自IG／伯賢、YouTube／백현 Baekhyun）

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伯賢是出了名的「遊戲宅男」，熱愛線上遊戲的他，之前和成員世勳在大陸「虎牙直播」平台上進行「吃雞」遊戲直播，更曾因為被玩家「圍毆」而在鏡頭前崩潰大喊：「不要再追我！」笑翻眾人。

▲伯賢和KAI出席SK Telecom活動，和偶像Faker同台。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

而愛玩遊戲的伯賢，在韓國5G服務上路後，也被SK Telecom列入「特選客戶」，和EXO成員KAI一起成為全球首批使用5G的藝人。而4月初SK Telecom舉辦活動時，《英雄聯盟》職業選手Faker也應邀出席，他在活動開始前坐到伯賢身邊，而原本還專注地看活動流程的伯賢一抬頭看到偶像本人，瞬間瞪大了眼。

▲伯賢一抬頭看到Faker嚇傻，下一秒立刻害羞告白。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

恭敬向Faker打完招呼後，伯賢害羞地小聲告白：「我是您的粉絲...。」Faker有些受寵若驚地朝他點點頭，隨即轉開了注意力，剩下伯賢一個人坐立難安，對著鏡頭露出迷弟微笑。而在一陣尷尬的沉默中，伯賢不時偷瞄身邊的Faker，字幕更打上伯賢的內心OS，原來他超想和Faker要電話，私下找對方打遊戲，但卻始終無法鼓起勇氣，悲傷坦承「做不到」，只能乾咳幾聲後放棄。

▲伯賢想和Faker要電話，卻無法鼓起勇氣，悲傷坦承做不到。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

而伯賢的可愛反應也讓粉絲笑翻，直呼要他勇敢地踏出第一步，更笑說玩《英雄聯盟》的人很難不是Faker的粉絲，原來自己的愛豆也在追星。

▲伯賢看到Faker的反應被讚可愛。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）