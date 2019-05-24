ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

伯賢見電競大神「想要電話做不到」！　神還原迷弟反應…網一看笑翻

記者韓景樺／綜合報導

南韓夯團EXO已近半年未回歸，成員伯賢也趁空白期當起YouTuber，開設專屬YouTube帳號，和粉絲分享私下生活日常。23日他PO出第3支短片，內容記錄了他日前參加南韓SK Telecom的活動花絮，更意外曝光他在知名電競大神Faker身邊，宛如小粉絲般害羞的一面。

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自IG／伯賢、YouTube／백현 Baekhyun）

▲伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自IG／伯賢、YouTube／백현 Baekhyun）

請繼續往下閱讀...

伯賢是出了名的「遊戲宅男」，熱愛線上遊戲的他，之前和成員世勳在大陸「虎牙直播」平台上進行「吃雞」遊戲直播，更曾因為被玩家「圍毆」而在鏡頭前崩潰大喊：「不要再追我！」笑翻眾人。

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲伯賢和KAI出席SK Telecom活動，和偶像Faker同台。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

而愛玩遊戲的伯賢，在韓國5G服務上路後，也被SK Telecom列入「特選客戶」，和EXO成員KAI一起成為全球首批使用5G的藝人。而4月初SK Telecom舉辦活動時，《英雄聯盟》職業選手Faker也應邀出席，他在活動開始前坐到伯賢身邊，而原本還專注地看活動流程的伯賢一抬頭看到偶像本人，瞬間瞪大了眼。

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲伯賢一抬頭看到Faker嚇傻，下一秒立刻害羞告白。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

恭敬向Faker打完招呼後，伯賢害羞地小聲告白：「我是您的粉絲...。」Faker有些受寵若驚地朝他點點頭，隨即轉開了注意力，剩下伯賢一個人坐立難安，對著鏡頭露出迷弟微笑。而在一陣尷尬的沉默中，伯賢不時偷瞄身邊的Faker，字幕更打上伯賢的內心OS，原來他超想和Faker要電話，私下找對方打遊戲，但卻始終無法鼓起勇氣，悲傷坦承「做不到」，只能乾咳幾聲後放棄。

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲伯賢想和Faker要電話，卻無法鼓起勇氣，悲傷坦承做不到。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

而伯賢的可愛反應也讓粉絲笑翻，直呼要他勇敢地踏出第一步，更笑說玩《英雄聯盟》的人很難不是Faker的粉絲，原來自己的愛豆也在追星。

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲▼伯賢見到偶像Faker秒變小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

▲伯賢看到Faker的反應被讚可愛。（圖／翻攝自YouTube／백현 Baekhyun）

超壞心！主子溫柔摸臉　確定狗狗熟睡後巴掌連擊

推薦閱讀

吳亦凡媽「神級外貌」罕曝光！　立體五官＋高冷氣質…網驚：連髮際線都一樣

吳亦凡媽「神級外貌」罕曝光！　立體五官＋高冷氣質…網驚：連髮際線都一樣

瑤瑤首爾合體韓男友！　萌綁雙馬尾…一蹲下險露「渾圓屁股蛋」網辣暈

瑤瑤首爾合體韓男友！　萌綁雙馬尾…一蹲下險露「渾圓屁股蛋」網辣暈

《妻子浪漫旅行2》完結倒數！張嘉倪2歲兒驚現身　網尖叫：小男神

《妻子浪漫旅行2》完結倒數！張嘉倪2歲兒驚現身　網尖叫：小男神

劉雨柔親哥私傳「化妝戴假髮」美照　她一看秒崩潰：你可以停止嗎

劉雨柔親哥私傳「化妝戴假髮」美照　她一看秒崩潰：你可以停止嗎

太妍自爆「每天都在演戲」！　親回IG提問…認和SHINee的他超熟

太妍自爆「每天都在演戲」！　親回IG提問…認和SHINee的他超熟

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

郭雪芙露耳短髮「撞臉袁艾菲」！　瀏海剪到眉上...網讚：像芭比

郭雪芙露耳短髮「撞臉袁艾菲」！　瀏海剪到眉上...網讚：像芭比

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

EXO, 伯賢, Faker

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧
  2. 懷孕吃珍珠粉「想讓女兒變白」！　劉真吃1次就反悔：浪費9千
  3. 周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！
  4. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  5. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  6. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  7. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  8. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了
  9. 勝利爆「召妓內幕」！　提前帶回家「確認水準」隔天送給客戶
  10. 梁詠琪錄音室崩潰大哭　曝「不唱這首歌」全因陷戀愛困境

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366