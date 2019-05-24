ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

呂珍九、金明洙回歸！初夏韓劇共通點：男友都不是人

圖文／鏡週刊

韓劇流行元素總是一陣一陣，最近一堆描述韓國現實社會與官商勾結題材如《熱血司祭》《自白》與《監獄醫生》等陸續完結，許多女性觀眾仍沉浸在《她的私生活》獅子館長與成德美的粉紅泡泡裡，其實新一波的「男友」們已報到，而且有一個共同特色：他們，都不是人。

【僅此一次的愛情】：金明洙、申惠善

  • 播出時間：每週四、五上午10:00
  • 播出頻道：愛奇藝台灣站

白富美的財產繼承人李妍書經歷一場重大事故後，封閉自己的情感，冷若冰霜的她即使眼睛看不見，也難以忘懷她對芭蕾舞的熱情，天使丹因為救了她，干涉了人間生死觸犯天條，被賦予任務，必須幫助李妍書找到真愛才能回到天上。金明洙對於該怎麼詮釋天使角色苦惱許久，他參考了許多電影題材，最後靠著想像，並加入自己的特色塑造出天使丹。申惠善形容她見到金明洙時，心裡產生了「這是人還是天使？」的念頭，合作了以後更是覺得「 如果天使不是他演，那誰才適合演天使呢？」

請繼續往下閱讀...
  1. 聽見申惠善的呼救聲，讓善良的天使金明洙（右）無法坐視不管。（愛奇藝台灣站提供）
  2. 金明洙（右）讓申惠善獲得真愛才能返回天上。（愛奇藝台灣站提供）

　

【深淵】：安孝燮、朴寶英

  • 播出時間：每週一、二
  • 播出頻道：NETFLIX

因為一顆神祕的「深淵」晶球將不起眼的富二代醜男起死回生，但他的外型完全改變，變成了極品天菜帥哥，後來他利用「深淵」晶球復活了暗戀已久的美女檢察官，而她卻變成容貌極其普通的一般女孩，讓她在無法相信自己死而復生之餘，還崩潰不再是美女的事實。朴寶英再度與《OH！我的鬼神大人》導演合作，童顏的她一點也看不出實際上比安孝燮大5歲，而安孝燮笑說朴寶英明明長得超正，但在戲裡卻得一直嫌她長得很平凡，心口不一的演出讓他很難入戲。

安孝燮與朴寶英的超萌身高差讓許多觀眾羨慕到不行。（NETFLIX提供）

　

【絕對達令】：呂珍九、珉雅

  • 播出時間：每週三、四
  • 播出頻道：LINE TV、KKTV、myVideo、friDay影音

「妳好，我的女朋友！」這是戀人機器人「零九」被女主角嚴多多接吻後說的第一句話，在一週體驗模式中，零九突然的抱抱，溫柔的蹭鼻頭等小動作，都讓嚴多多心動到不行，也讓女性觀眾看得臉紅心跳。《絕對達令》已經是第三次翻拍，大家應該還記得由汪東城與具惠善演出的台灣版。呂珍九在第一集大尺度的露肉，加上珉雅意外的接吻鏡頭，為這齣戲添增許多關注度。好想擁有會陪伴在身旁叫自己「女朋友」的戀人機器人，想團購的可要動作快囉。

  1. 呂珍九是戀人型機器人，視珉雅為唯一的主人，總是「女朋友」、「女朋友」的叫她。（KKTV提供）
  2. 呂珍九在《絕對達令》不時賣肉，是女性觀眾福利。（KKTV提供）


更多鏡週刊報導
呂珍九憔悴比較帥 SKY媽竟與他們如此有緣
朴寶英死而復生變平凡妹　和安孝燮玩29公分最萌身高差
「撕漫男」金明洙化身天使　Man摟申惠善：會接住妳的

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

推薦閱讀

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

韓版Makiyo！「偶像劇女星」醉酒暴打60歲司機　下場超慘

韓版Makiyo！「偶像劇女星」醉酒暴打60歲司機　下場超慘

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 彩虹同婚／傑森瑪耶茲連說兩次：I Love That！　「榮幸此時來到台灣」
  2. 彩虹同婚／熱狗：結婚這麼可怕一起承受！穩交女友10年生1女不簽字　
  3. 「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧
  4. 懷孕吃珍珠粉「想讓女兒變白」！　劉真吃1次就反悔：浪費9千
  5. 周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！
  6. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  7. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  8. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  9. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  10. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366