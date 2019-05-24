呂珍九、金明洙回歸！初夏韓劇共通點：男友都不是人

圖文／鏡週刊

韓劇流行元素總是一陣一陣，最近一堆描述韓國現實社會與官商勾結題材如《熱血司祭》《自白》與《監獄醫生》等陸續完結，許多女性觀眾仍沉浸在《她的私生活》獅子館長與成德美的粉紅泡泡裡，其實新一波的「男友」們已報到，而且有一個共同特色：他們，都不是人。

【僅此一次的愛情】：金明洙、申惠善

播出時間：每週四、五上午10:00

播出頻道：愛奇藝台灣站

白富美的財產繼承人李妍書經歷一場重大事故後，封閉自己的情感，冷若冰霜的她即使眼睛看不見，也難以忘懷她對芭蕾舞的熱情，天使丹因為救了她，干涉了人間生死觸犯天條，被賦予任務，必須幫助李妍書找到真愛才能回到天上。金明洙對於該怎麼詮釋天使角色苦惱許久，他參考了許多電影題材，最後靠著想像，並加入自己的特色塑造出天使丹。申惠善形容她見到金明洙時，心裡產生了「這是人還是天使？」的念頭，合作了以後更是覺得「 如果天使不是他演，那誰才適合演天使呢？」

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【深淵】：安孝燮、朴寶英

播出時間：每週一、二

播出頻道：NETFLIX

因為一顆神祕的「深淵」晶球將不起眼的富二代醜男起死回生，但他的外型完全改變，變成了極品天菜帥哥，後來他利用「深淵」晶球復活了暗戀已久的美女檢察官，而她卻變成容貌極其普通的一般女孩，讓她在無法相信自己死而復生之餘，還崩潰不再是美女的事實。朴寶英再度與《OH！我的鬼神大人》導演合作，童顏的她一點也看不出實際上比安孝燮大5歲，而安孝燮笑說朴寶英明明長得超正，但在戲裡卻得一直嫌她長得很平凡，心口不一的演出讓他很難入戲。

【絕對達令】：呂珍九、珉雅

播出時間：每週三、四

播出頻道：LINE TV、KKTV、myVideo、friDay影音

「妳好，我的女朋友！」這是戀人機器人「零九」被女主角嚴多多接吻後說的第一句話，在一週體驗模式中，零九突然的抱抱，溫柔的蹭鼻頭等小動作，都讓嚴多多心動到不行，也讓女性觀眾看得臉紅心跳。《絕對達令》已經是第三次翻拍，大家應該還記得由汪東城與具惠善演出的台灣版。呂珍九在第一集大尺度的露肉，加上珉雅意外的接吻鏡頭，為這齣戲添增許多關注度。好想擁有會陪伴在身旁叫自己「女朋友」的戀人機器人，想團購的可要動作快囉。



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