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《魷魚2》其實沒失敗！上線1天超猛成績攤開　網驚呆：大家都在看

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》26日上線掀起全球熱潮，只是第一季的好評難延續到第二季，眾多外媒直批「期待太多，失望越大」、「故事太拖」、「人物支線過多」，值得一提的是，第二季雖然負評居多，卻還是突破重圍拿下平台上92國家的TV部門冠軍收視，越罵越紅。

▲▼《魷魚遊戲2》上線1天，就拿下92個國家TV部門全球排名第一名。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》上線1天，就拿下92個國家TV部門全球排名第一名。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲2》於26日正式公開，官方事前就公佈過2、3季將會一起拍攝，代表第二季故事不會講完，只是人物支線變多了，劇情設定更完整，直到第三集才開始玩遊戲，令不少觀眾認為「少了刺激感」、「沒有第一季好看」，負評如潮。

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▲▼《魷魚遊戲2》越罵越夯！上線1天超猛成績曝光　網驚呆：大家都在看。（圖／Netflix提供）

▲▼全球對於《魷魚遊戲2》關注度還是很高。（圖／Netflix提供）

▲▼全球對於《魷魚遊戲2》關注度還是很高。（圖／Netflix提供）

雖然全球反應不佳，《魷魚遊戲2》仍不負眾望，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名， 戲劇只上線1天就拿下Netflix平台一共92個國家美國、法國、墨西哥、英國、土耳其等TV部門全球第一名收視，而在FlixPatrol統計的93個國家中，除了紐西蘭以外，《魷魚遊戲2》成為觀看次數最多的內容，成績依舊表現不俗。

對比《魷魚遊戲1》上線兩天內才打進Netflix的戲劇部門全球排行前10名，並在上線第8天才拿下第一名成績，第二季聲量、關注度明顯高出許多。但也有外媒直指「第三季熱潮是否能延續難講」、「要等第三季推出才會知曉」。

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魷魚遊戲2, 李政宰, 奇勳

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