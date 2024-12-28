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辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

記者孟育民／台北報導

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，擁有超過5.6萬名粉絲追蹤，日前才被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，一起「4女共侍1夫」泡裸湯，惹火正宮。如今又遭挖出奈奈子在2018年時，曾在成人平台SWAG擔任直播主，私下尺度頗大。對此，SWAG證實此事，不過由於歷史久遠，不確定當時直播的內容為何。

▲奈奈子急關IG。（圖／翻攝自奈奈子臉書）

▲奈奈子遭挖出曾是SWAG直播主。（圖／翻攝自奈奈子臉書）

奈奈子過去黑歷史被挖出，爆出在2018年曾在成人平台SWAG擔任直播主，擁有6千4百多人追蹤，人氣似乎蠻旺，不過目前她SWAG帳號除了頭像留存外，帳號內容已清空。SWAG稍早證實此事，「她很久以前經營過，但時間很短，我們譴責破壞他人家庭，但如果想賺錢的話歡迎回鍋。」

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▲奈奈子急關IG。（圖／翻攝自奈奈子臉書）

▲奈奈子。（圖／翻攝自奈奈子臉書）

奈奈子日前被《鏡週刊》爆料，不僅約請姐妹們一起「4女共侍1夫」泡裸湯，還拍攝不雅影片，這一連串行為讓富商正宮氣炸，才讓醜聞曝了光，網友們也紛紛湧入她的社交媒體留言批評，甚至有人戲謔「買一送三」、「城裡人真會玩」，為了避風頭，奈奈子目前緊急關閉了Instagram帳號，但Facebook仍未有動作，最新一篇貼文停留在她與聖誕樹的合影。

▲▼奈奈子。（圖／翻攝IG／nanako_2023.12.01）

▲奈奈子目前急關IG。（圖／翻攝IG／nanako_2023.12.01）

富商老婆爆料，在手機裡發現奈奈子和她老公的性愛影片和親密對話，且更令人價值觀崩毀的是，奈奈子不只自己睡了富商，甚至還一個拉一個，帶著身邊姐妹加入，自組後宮團隊，是一種拉下線的概念。比如正宮發現並掌握的照片之中，就有奈奈子和3個網美姐妹及富商，4女配1男泡溫泉裸湯、直追SOD（即A片劇情企劃）情節的火辣畫面。


 

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奈奈子, SWAG, 成人平台

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