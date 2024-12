夢幻聯動！告五人合作「全方位日本大咖男神」　標準中文咬字驚呆歌迷

記者吳睿慈/台北報導

日本全方位藝人藤岡靛出道近20年來,首度在台灣推出首張精選輯《Stars of the Lid》,除了收錄出道至今30首人氣創作,他更與新一代天團告五人合作中文新曲〈一起看黃昏〉,繼〈好不容易〉日語版改編後,雙方大玩「交換禮物」,由告五人改編藤岡靛的人氣日文歌曲〈Teleportation〉,用輕快溫暖的旋律畫出夕陽奇景,在寒冬歲末之際送歌迷年末壓軸大驚喜!

▲藤岡靛、告五人夢幻聯動推出中文新歌〈一起看黃昏〉。(圖/相信音樂提供)



藤岡靛2023年秋天完成登上日本武道館開唱的重要目標,也擔任告五人演唱會的驚喜嘉賓站上高雄巨蛋的大舞台,創下不少人生里程碑。他這次和告五人「交換禮物」,笑答:「原來日文版的〈Teleportation〉意思是「瞬間移動」,我第一次聽到中文版的〈一起看黃昏〉時,感覺像是他們邀請我一起穿梭到告五人的老家宜蘭,和他們3個人一起看宜蘭的黃昏!」

▲告五人表示可以帶藤岡靛去宜蘭走走。(圖/相信音樂提供)



告五人聽聞立刻熱情邀約藤岡靛大玩宜蘭,乾麵、小籠包、餛飩湯等在地巷弄美食更是如數家珍,「希望靛桑下回多待幾天,我們帶他去藏身在宜蘭大自然間的秘境民宿,在秘密基地好好放鬆!」告五人改編的〈一起看黃昏〉藏有許多用心的小細節,由雲安改編中文詞,「原曲很有戀愛氛圍,於是就選了這首歌來合作,把日劇裡面常出現的告白情節寫進歌!」哲謙的鼓也增添了一份輕快,「小鼓使用了一顆年代很久遠的鼓,對照『一起看黃昏』當時的美妙時刻!」



藤岡靛則大讚:「告五人的魔法變成的〈一起看黃昏〉毫無違和感,完全想不到這原來是一首日文歌啊。」對自己表現要求高的他,坦言中文歌詞密密麻麻,「為了讓自己發音清楚,我有空的時候一定都在偷偷練習,希望能帶給大家最好的一面。」

▲藤岡靛勤練中文發音。(圖/相信音樂提供)



寵粉的藤岡靛,除了帶來年末大禮外,也在首張精選輯《Stars of the Lid》台灣限定版特別親筆寫下了致謝小卡,對歌迷說道:「希望大家可以多多支持我第一次在台灣發行的精選集,讓我住進你們的耳機裡吧。大家務必身體健康、開開心心地度過2024年最後的時光吧!」藤岡靛個人首張日語精選輯《Stars of the Lid》雙CD收錄出道以來所有暢銷曲,以及追加2首台灣獨佔的告五人合作曲〈一起看黃昏〉 、《誰是被害者2》片尾曲〈In Truth〉,各大通路現正熱賣中。