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YTR黃小愛「甩30kg變美挨酸太man」　無奈吐遭質疑心聲：很累

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber黃小愛今年3月開始瘦身，嚴格進行飲食控管的他，最後成功減重30公斤，不過身材的變化卻引來正反兩派評論。為此，他最近透過Threads發文，坦言面對外界的不同聲音，讓他感到疲憊，「當然知道不用去理會那種留言，但還是很累欸！」

▲▼黃小愛。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）

▲黃小愛。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）

黃小愛透露，當自己胖時，網友留言建議他減肥；但是在瘦了之後又被批評「現在看起來太Man」，這樣的矛盾評價讓他無奈不已。此外，黃小愛提到自己開團購，原本是希望能幫大家加強代謝，但卻被部分網友質疑是在賣減肥茶。他表示，自己始終強調「減肥靠飲控運動生活習慣」，其他產品只是輔助效果，並非單靠產品就能達到目標，同時也提到，他團購的所有商品都是經過試用後，確實有感才會推薦給粉絲。

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▲▼黃小愛。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）

▲黃小愛被說看起來太man。（圖／翻攝自Threads／littlelove0304）

貼文曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵留言，許多人紛紛表達支持，稱讚他的努力與堅持，「做自己開心就好，你超猛，超強的！」並認為黃小愛目前的狀態「真的很美很漂亮」，對他的改變與自信深感佩服，不少人鼓勵他只要追求自己喜歡的樣子就好，「別人的意見你左耳進右耳出，換個角度想，其實不管什麼身形都有人喜歡！」

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網紅, 黃小愛, YouTuber

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