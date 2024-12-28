焦凡凡「點頭嫁婁峻碩」升格人妻！　爸爸56字吐心聲：萬分不捨

記者王靖淳／綜合報導

女星焦凡凡和婁峻碩愛情長跑8年，男方去年向女方求婚成功，平時會透過社群放閃的小倆口，昨（27）日雙雙曬出現身戶政事務所的照片，正式宣布登記結婚，預計明年辦婚禮，消息曝光後，立即湧入大批網友留言給予祝福。為此，焦凡凡的爸爸也在Threads發文寫下56字訴說嫁女兒的心情。

▲焦凡凡、婁峻碩登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

焦爸爸透過Threads發文，透露對焦凡凡嫁為人妻的萬分不捨，但同時也感謝女兒為家中增添一位優秀的女婿。他寫道：「女兒長大了，嫁為人妻，父親心裡萬分的不捨，但也感謝妳讓我多了一位如此優秀的女婿。」焦爸爸特別送給焦凡凡一句話，作為人生箴言：「妻賢夫禍少，家和萬事興。」簡單的幾個字，蘊含深厚的祝福與期許，既希望女兒與女婿能攜手創造和樂的家庭，也藉此傳遞家和萬事興的重要。

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▲焦凡凡的爸爸發文。（圖／翻攝自Threads）

事實上，焦凡凡昨（27）日深夜在IG發文寫下升格人妻的感動心聲，坦言過去曾因不安與缺乏自信，對婁峻碩說過上千次的「氣話」提分手，但對方始終以堅定的態度守護這段感情，這份耐心與信任讓她深深感激。此外，婁峻碩事後也透過經紀人表示：「會選12/27是因為12/28是我們交往8周年的日子，找了我們一堆朋友來擔任證婚人。」並表示：「很謝謝這群朋友這麼早起來，一起到戶政事務所見證我們登記結婚，因為他們平常奔本不會這麼早起！」

▲焦凡凡、婁峻碩愛情長跑8年。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）