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趙薇前夫黃有龍揹44億債務！她昔受封「女版巴菲特」今雙跌落神壇

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙薇遭封殺3年多，28日突公開宣布與商人老公黃有龍早已離婚，對外強調「他的事與我無關」。此消息一出，不僅震驚外界，也讓人聚焦於黃有龍的債務危機。有報導指出，黃有龍自2022年起在香港就陷入巨額債務風波。一間財務公司起訴他及擔保人，追討近3億港幣（約新台幣12.7億元），去年，他又因拖欠豪宅租金280萬港幣（約新台幣1200萬元）再度被告。近日，創投公司也加入討債行列，令其累積債務高達新台幣44.82億元，債務規模之巨大，難怪趙薇選擇劃清界線。

▲趙薇宣布與黃有龍離婚。（圖／翻攝自微博）

▲趙薇宣布與黃有龍離婚。（圖／翻攝自微博）

趙薇與黃有龍曾被視為「商場模範夫妻」，事業版圖橫跨多個領域，甚至一度成為阿里巴巴影業的第二大股東，趙薇更被外界封為「女版巴菲特」。夫妻倆不僅在商界叱吒風雲，還擁有法國酒莊以及多家企業。然而，2017年中國證監會對他們開罰，翌年遭上海證交所禁止在五年內擔任上市公司管理職位，自此聲望一落千丈，負面新聞接踵而至。

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▲趙薇宣布與黃有龍離婚。（圖／翻攝自微博）

▲夫妻倆曾經叱吒商界。（圖／翻攝自微博）

根據公開資訊，趙薇過去曾投資多達17家公司，涉及影視、文娛、投資、科技、房地產等產業，但近年來，商業版圖已大幅縮水。她名下僅剩的趙趙（上海）影視文化工作室仍在運作，其餘公司均已註銷或吊銷。更有消息指出，趙薇部分股權於今年4月遭法院凍結，涉及的合寶文娛集團有限公司被凍結股權金額為500萬人民幣，凍結期限直至2027年4月10日。

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趙薇, 黃有龍

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