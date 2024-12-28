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納豆依依登記結婚了！「忘帶身分證」驚險壓線　緊摟老婆超甜畫面曝

依依（左起）、納豆與證婚人夏語心及夏的富商男友陪伴下，趕在戶政事務所17:30下班前一刻辦理結婚登記。

圖文／鏡週刊

納豆與依依在12月27日登記結婚，因為納豆忽然發覺自己忘了帶身分證，差點就錯過了戶政事務所的受理截止時間（下午5點半），與時間賽跑的他，好不容易趕在最後關頭，壓線完成與依依的人生大事。

27日約莫4點半，本刊直擊納豆與依依至大安戶政事務所等候手續。沒想到下午4點48分，納豆發現自己竟忘了帶身分證，當下立刻與工作人員前往對面補拍證件照片，隨即回去重新排隊辦理。

納豆辦理結婚登記忘記帶身分證，依依陪伴下臨時跑去拍快照補辦證件。

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▲納豆辦理結婚登記忘記帶身分證，依依陪伴下臨時跑去拍快照補辦證件。

畢竟納豆家在南港，一來一回奔波往返怕趕不及，忙了一陣終於在下午5點20分，與依依順利開始登記手續，身邊有瑪麗、夏語心與富商男友等擔任證婚人見證陪同。

到了5點35分手續終於完成，新婚夫婦在櫃檯前，拍下開心合影；5點45分，一群人於專屬背板留下大合照。5點55分，眾人結束行程，納豆與依依搭車離開，為這值得紀念的一天畫上句點。

納豆（右）與依依（左）趁登記結婚前，到大安森林公園散步，還有攝影師為兩人拍下合照。

▲納豆（右）與依依（左）趁登記結婚前，到大安森林公園散步，還有攝影師為兩人拍下合照。

納豆（右）於下午3點半現身北市大安戶政事務所大門前 ，依依（左）還貼心幫他撐傘。

▲納豆（右）於下午3點半現身北市大安戶政事務所大門前 ，依依（左）還貼心幫他撐傘。

在此之前，也就是下午3點半左右，納豆與依依穿著白色服飾現身，在友人的陪同下準備到北市大安區戶政事務所辦理結婚登記，疑似登記時間尚未到，一行人會合後，還悠哉地決定先到鄰近的大安森林公園拍照。

期間只見依依為納豆撐傘擋雨，甜蜜而溫馨的老夫老妻般貼心互動，令人感到幸福滿滿；展現開心笑容的小倆口，還在公車站牌捕捉趣味的畫面，那時好整以暇的他們，應該毫無料到最後登記將會登得如此有驚無險。


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