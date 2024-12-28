陳芳語爆分手鼓手男友！　宣布「單身December」經紀人曝她現況

記者劉宛欣、蔡琛儀／綜合報導

歌手陳芳語（Kimberley）與人氣樂團「血肉果汁機」鼓手彥文交往2年多，年初曾被週刊爆料有結婚打算，然而她27日突然在社群發文直言「單身」，還被發現雙方似乎已退追彼此Instagram，讓不少粉絲懷疑是否真的分手了。對此，經紀人也給出了回應，透露陳芳語最近都在忙於跨年表演。

▲陳芳語疑似情變。（圖／翻攝自Kimberley Instagram）

陳芳語經紀人被問到是否情變，回應表示：「我們目前沒有特別回應，Kimberley這幾天在為跨年排練，還沒討論到這題。感謝大家。」此前，陳芳語27日上傳完出席活動的一系列現場照後，內文無預警寫下「Deja vu 單身 December（似曾經歷過的感覺／單身12月）」，讓不少人猜測是否已和彥文分手，還有粉絲留言問「你們兩個還好嗎」。

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▲陳芳語發文暗示分手。（圖／翻攝自Kimberley Instagram）

此外，值得一提的是，陳芳語在發完上述貼文以後，又轉發了另一則貼文，上面寫著「I’m not Rihanna so I don't love the way you lie. I'll block you. （我不是蕾哈娜，所以我不喜歡你說謊的樣子，我要封鎖你）」，似乎對這句話頗有感觸，也像是在暗示彼此的關係。

陳芳語2021年底和《超級偶像7》歌手林利豪分手後，2022年5月認愛樂團「血肉果汁機」的鼓手彥文，雖然一度傳出好事將近，但她7月曾澄清「真的還沒有，就是順其自然」。