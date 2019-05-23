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五月天瑪莎超Q龍鳳胎滿一歲了❤️　辦抓周趴露嫩臉

記者蔡琛儀／台北報導

五月天瑪莎和設計師老婆謝葦怡（Vicky）結婚近五年，育有一對雙胞胎兒女Luke（路克）和Leia（莉亞），一轉眼過了一年，今Vicky在IG分享雙胞胎滿周歲抓周的照片，並寫道：「抓什麼都好，只要健康平安長大。」

▲▼五月天瑪莎龍鳳胎。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲▼五月天瑪莎和老婆Vicky的一對龍鳳胎滿一歲了。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

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▲▼五月天瑪莎龍鳳胎。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

只見照片中路克抓了手搖鈴，莉亞則又是抓蔥、又是抓鼓棒、又是抓算盤，看來好奇心滿滿，但龍鳳胎共同點都是抓著樂器，似乎頗有得到爸爸音樂才華的真傳。

▲▼五月天瑪莎龍鳳胎。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲▼瑪莎女兒莉亞抓算盤又抓蔥。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

▲▼五月天瑪莎龍鳳胎。（圖／翻攝自Vicky Instagram）

明天五月天第三部3D電影《五月天人生無限公司》將上映，團員們相當積極在替電影宣傳；在五月天全新限定演唱會「Mayday 2019 Just Rock It!!! 藍｜BLUE」的串場電影中，客串演出的「TFBoys」成員王俊凱，也替五月天宣傳。

不過阿信留言問：「謝謝小凱，但是為什麼不能這個笑臉？」並貼上一個微笑貼圖，王俊凱也嘴甜回：「因為阿信哥還年輕，適合更活潑的笑。」兩人互動瞬間衝上微博熱搜第一名，也讓網友笑說王俊凱真的很會說話。

▲▼五月天找王俊凱拍攝 。（圖／相信音樂）

▲五月天找王俊凱拍攝演唱會串場電影。（圖／相信音樂提供）

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五月天, 瑪莎, 相信音樂新聞

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