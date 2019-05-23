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黃玉榮苦追4檔都摃龜　林玟誼31歲許願：好想談戀愛！

記者李欣容／台北報導

女星林玟誼近來忙拍大愛戲劇，新戲和黃玉榮再度合作，這已經是他們第四次合作，卻從來沒「配成對」，讓雙方粉絲大嘆可惜，日前剛過31歲生日的她，希望作品都能有好的迴響，更大呼，「想好好談場戀愛！」

▲▼林玟誼、黃玉榮合作四檔戲都沒感情線 。（圖／翻攝自林玟誼臉書、經紀人提供）

▲林玟誼、黃玉榮合作四檔戲都沒感情線。（圖／翻攝自Facebook／林玟誼／經紀人提供）

林玟誼今年作品多，在大愛《雨過天青》飾演林鳳朝、公視《苦力》飾演單親媽張秋月，巧的是在最近趕拍的《蕭婷之師姐的故事》（劇名暫定）中一樣是媽媽的角色，且飾演她女兒的小童星也是同一位。

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▲▼ 林玟誼、黃玉榮已經合作4檔戲都沒感情線 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲童星蕭晴曦（右）私下都喊林玟誼「阿母」。（圖／林玟誼經紀人提供）

才剛過31歲，林玟誼連著兩檔戲都被喊媽，劇中五個兄弟姊妹，她是年紀最小，卻演大姊，黃玉榮則飾演她的妹夫，先前她曾和黃玉榮合作過三檔戲，但每檔都沒配成對，讓許多粉絲大嘆可惜。

▲▼ 林玟誼、黃玉榮已經合作4檔戲都沒感情線 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼、黃玉榮都是4月壽星。（圖／林玟誼經紀人提供）

但他們站在一起實在太有CP感，就連導演在拍他們互動的戲時，僅是對話就出現浪漫氛圍，大誇，「好浪漫，很有情侶的感覺！」

▲▼ 林玟誼、黃玉榮已經合作4檔戲都沒感情線 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼在台中拍戲，搭乘當地屋主提供的「代步」工具，只有她體重夠輕能坐在後座。（圖／林玟誼經紀人提供）

這次在台中清水拍了一個月，林玟誼下戲後逛夜市總是能獲得熱心民眾提供的食物，劇組放飯也不客氣地掃空便當，但她卻完全沒變胖，反而越拍越瘦，維持45公斤好身材。今年4月剛過31歲生日，她許下願望，希望作品都能得到好的迴響，最重要的是想好好談一場戀愛。 

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關鍵字

林玟誼, 黃玉榮, 苦力, 大愛

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