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鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

記者潘慧中／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）憑鐵肺唱腔走紅全亞洲，忙碌工作之餘，仍保有和粉絲互動的習慣，她22日在社群網站寫下：「鍛鍊身體，訓練意志。」單穿運動背心自拍的照片一上傳，卻引來部分粉絲心疼地說：「好像有點太瘦了。」

▲▼鄧紫棋近年從原本的嬰兒肥變成尖臉。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

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照片中，可以看到鄧紫棋紮起長髮，露出乾淨臉龐，身穿中空運動裝，胸前挖空剪裁辣露北半球和深邃事業線，目光往下還能隱約看到馬甲線，緊實蠻腰和手臂線條展現長期的健身成果。

▲▼鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋被粉絲說太瘦了。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

身材好歸好，但看在粉絲眼裡似乎有點太瘦了，不少網友都留言告訴鄧紫棋：「明顯瘦好多」、「這也太瘦了吧」、「瘦到身材都沒了！」也有另一派網友建議她可以拍攝健身影片，「想向妳看齊！」

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

事實上，鄧紫棋2018年曾分享甩掉7公斤贅肉的秘訣，其中特別改變的習慣就是「把白米飯換成燕麥」，有助於降低體內膽固醇，並透過減少攝取鹽分、多喝紅豆水、蔬果類當主食、澱粉和肉類變配菜等方式消水腫。

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