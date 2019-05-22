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陳子鴻打造新人曝光　驚見小娜璉和小小賈斯汀！

記者蔡琛儀／台北報導

喜歡音樂總經理、音樂人陳子鴻曾打造如江蕙、戴佩妮等天后，近年則把重心轉移，培育對音樂有熱情的年輕人，並結合日本偶像造星模式而成立AKB48 Team TP；此外他去年展開「獵星計畫」來找潛力新星、並透過嚴格把關、專業課程來培訓，如今首屆「小星星」終於正式成軍。

▲▼陳子鴻,獵星計畫 。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼陳子鴻為了培育新秀打造「獵星計畫」 。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼陳子鴻,獵星計畫。（圖／喜歡音樂提供）

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這些新秀外型亮眼，還有人和明星撞臉，成員林采婕笑說：「很喜歡Twice的娜璉，同學說有幾個角度蠻像的，我自己是覺得沒有很像！」目標希望以團體出道，在公司的培訓課程中學到很多，尤其是歌唱課；另一團員陳水豐表示：「有人說我像小賈斯汀，因為我的輪廓很深，聽到當下真的很開心，也希望才藝可以跟他一樣厲害。」

他們還未正式出道就獲得知名飲料廠商系列廣告青睞，拍攝最新一季新產品電視廣告，廠商更砸下千萬預算來宣傳行銷，他們對廣告初體驗相當興奮，馬瑋伶回憶起拍攝點滴，「即使在大太陽底下，想到身旁的夥伴們就覺得不能拖累到他們，反而被鼓舞跳的更標準更努力！有夥伴因為一直重複拍攝喝飲料的鏡頭，感覺他喝到快吐了！」

▲▼陳子鴻,獵星計畫 。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼林采婕（前排右一）曾被朋友說像TWICE的娜璉，陳水豐（下圖後排中）也被說像小賈斯汀。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼陳子鴻,獵星計畫 。（圖／喜歡音樂提供）

聊起培訓過程，有團員一度沮喪想放棄，馬瑋伶表示：「因為對自己的唱歌表現感到失望，但真的要多多練習發聲，會進步的。」她最難忘對著牆壁練習表情的課程，老師還會下去一個一個看；團員彭名慧在台南就讀，每個禮拜都要通車到台北培訓，很常擔心自己沒有給大家做好榜樣，「但是又不能把負面情緒帶給大家，時常徘徊在低潮的情緒。」印象最深刻是跑步訓練，「有時大太陽跑、有時淋著毛毛雨跑，最重要的是有身邊這些夥伴們一起互相陪伴加油打氣，才能撐過一次又一次的長跑。」

▲▼陳子鴻,獵星計畫 。（圖／喜歡音樂提供）

▲團員還沒出道就被相中拍廣告 。（圖／喜歡音樂提供）

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