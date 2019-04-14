阿緯：棒棒堂進中年期了！　4棒合體慶王子生日…網見「蠟燭數字」嚇呆了

記者張筱涵／綜合報導

台灣經典節目《模范棒棒堂》2006年從參與過節目的成員中選出6位組團，最後由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰和王子脫穎而出，出道後就獲得亞洲各大頒獎典禮的獎項，雖然後來有退團重組的狀況，但13年過去了，當年最小的成員王子竟然已經30歲了！

▲在「Lollipop 棒棒堂」最小的王子滿30歲了。（圖／翻攝自王子、阿緯臉書）

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出生於西元1989年的王子4月14日迎來30歲生日，特地準備新歌《在你心裡打個卡》與粉絲同慶祝外，小煜、阿緯和小杰也齊聚一堂用心準備，就是要幫團內年紀最小的老么成員慶生，從認識到現在10幾個年頭，從他未滿18歲看到現在竟然30歲了，這些哥哥們也忍不住發文感嘆「終於30歲了你」、「生日快樂，棒棒堂正式全面進入中年期」、「生日快樂醜八怪，歡迎加入3字頭」。

▲▼小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜IG、小杰臉書）

從照片和文字都能感受得出來這些哥哥們對弟弟的疼愛外，也可以看出慶生場地有用心佈置，不可少的生日蛋糕還是特別訂製王子人偶的翻糖蛋糕，王子也在小煜和阿緯的貼文下留言，「謝謝你們的驚喜」、「謝謝老婆准假，來給我驚喜」。粉絲們除了祝福也忍不住驚訝王子竟然已經30歲了，「居然30了」、「天哪！王子30歲了」、「期待6棒合體開演唱會」。

▲王子回覆小煜和阿緯。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG）