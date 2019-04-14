ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿緯：棒棒堂進中年期了！　4棒合體慶王子生日…網見「蠟燭數字」嚇呆了

記者張筱涵／綜合報導

台灣經典節目《模范棒棒堂》2006年從參與過節目的成員中選出6位組團，最後由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰和王子脫穎而出，出道後就獲得亞洲各大頒獎典禮的獎項，雖然後來有退團重組的狀況，但13年過去了，當年最小的成員王子竟然已經30歲了！

▲小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG、小杰臉書）

▲在「Lollipop 棒棒堂」最小的王子滿30歲了。（圖／翻攝自王子、阿緯臉書）

請繼續往下閱讀...

出生於西元1989年的王子4月14日迎來30歲生日，特地準備新歌《在你心裡打個卡》與粉絲同慶祝外，小煜、阿緯和小杰也齊聚一堂用心準備，就是要幫團內年紀最小的老么成員慶生，從認識到現在10幾個年頭，從他未滿18歲看到現在竟然30歲了，這些哥哥們也忍不住發文感嘆「終於30歲了你」、「生日快樂，棒棒堂正式全面進入中年期」、「生日快樂醜八怪，歡迎加入3字頭」。

▲小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG、小杰臉書）

▲▼小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜IG、小杰臉書）

▲小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG、小杰臉書）

從照片和文字都能感受得出來這些哥哥們對弟弟的疼愛外，也可以看出慶生場地有用心佈置，不可少的生日蛋糕還是特別訂製王子人偶的翻糖蛋糕，王子也在小煜和阿緯的貼文下留言，「謝謝你們的驚喜」、「謝謝老婆准假，來給我驚喜」。粉絲們除了祝福也忍不住驚訝王子竟然已經30歲了，「居然30了」、「天哪！王子30歲了」、「期待6棒合體開演唱會」。

▲小煜、阿緯和小杰替王子慶生。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG、小杰臉書）

▲王子回覆小煜和阿緯。（圖／翻攝自小煜、阿緯IG）

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

男星台上猝死「全場看著他狂笑」　觀眾：我覺得很噁心！

男星台上猝死「全場看著他狂笑」　觀眾：我覺得很噁心！

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

5女神比美 ！Angelababy薄紗透視藏心機　迪麗熱巴拼了「直接開深V」

5女神比美 ！Angelababy薄紗透視藏心機　迪麗熱巴拼了「直接開深V」

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

獨／江祖平消失《大時代》了！剪妹妹頭回春日本流浪一個月

獨／江祖平消失《大時代》了！剪妹妹頭回春日本流浪一個月

威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

《炮仔聲》至明硬起來抓內賊…「轟韻如離開林家」　觀眾狂喜：爽啦！

《炮仔聲》至明硬起來抓內賊…「轟韻如離開林家」　觀眾狂喜：爽啦！

丫頭生日眾星齊聚！　一見「女神級閨蜜」她超感動…網：真友情

丫頭生日眾星齊聚！　一見「女神級閨蜜」她超感動…網：真友情

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術師落寞重摔地板

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術師落寞重摔地板

威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術師落寞重摔地板

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術師落寞重摔地板

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

路過街頭表演「澳洲男伸腳狠踹」！　氣球破掉…台魔術師落寞重摔地板

林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

男星台上猝死「全場看著他狂笑」　觀眾：我覺得很噁心！

獨／江祖平消失《大時代》了！剪妹妹頭回春日本流浪一個月

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

曾莞婷入厝趴「全是男女神」！　新家「夢幻更衣間」曝光…女網友看傻

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

BLACKPINK站上Coachella辣爆！美網友狂搜：瀏海女是誰？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

模范棒棒堂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影評／《我們》《逃出絕命鎮》到底想告訴觀眾什麼？
  2. 真人版《神劍闖江湖》最終章分2篇　2020夏天連續上映
  3. 正妹空姐「彎腰掉半球」太辣..網狂問：隆乳　親自給答案！
  4. Bo妞「炸毛萌照」根本金毛獅王！　賈靜雯一看：太好笑了
  5. 阿緯：棒棒堂進中年期了！　4棒合體慶王子生日…網見「蠟燭數字」嚇呆了
  6. 花甲「妮妮」邱宇婕登陸　「半年沒演出機會」仍堅持逐夢
  7. 專訪／丁噹收分手簡訊爆哭！　買機票飛去「找不到男友」
  8. 姐姐「辣唇瘋吻」霸道總裁…口紅全沾他嘴巴！　躺床「一路往上摸」網怒啦
  9. 被浩克出賣！　美國隊長、黑寡婦「私下真實互動」曝光
  10. 丫頭生日眾星齊聚！　一見「女神級閨蜜」她超感動…網：真友情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366