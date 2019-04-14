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泰勒絲睽違3年要回歸了？　官網大動作倒數「426有大事發生」

記者蕭采薇／綜合報導

美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）上一次發表專輯已經是2017年的《舉世盛名》（Reputation），事隔近三年，13日她的官網和所有社群帳號無預警宣布倒數，暗示4月26日即將「有大事發生」，令歌迷們相當期待。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）和蒂芬妮（Tiffany Young）iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲已經近三年沒有發表新專輯。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲在發行《舉世盛名》專輯後，於2018年開始同名演唱會的世界巡迴。如今《泰勒絲的舉世盛名體育場巡迴演唱會》（Taylor Swift's Reputation Stadium Tour）在全球已進行53場，讓泰勒絲成為全世界女歌手中收入第二高的演唱會 (3.45億美元)，也是美國史上收入最高的演唱會。

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▲▼泰勒絲（Taylor Swift）官網宣布倒數。（圖／翻攝自泰勒絲官網）

▲泰勒絲官網宣布倒數。（圖／翻攝自泰勒絲官網）

隨著最終場東京巨蛋的結束，讓不少歌迷們開始期待「TS7」的到來。近來都在英國拍攝音樂劇改編電影《貓》的泰勒絲，13日官網和所有社群帳號皆無預警宣布開始倒數，個人頭像和封面也全數換新，預告：「全新時代將於4月26日降臨！」雖然還未有進一步消息，但已經讓歌迷們興奮大喊：「幸福來得太突然！」

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲已經近三年沒有發表新專輯。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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