基特哈靈頓被問「是瓊恩雪諾嗎？」　粉絲面前淚崩：我不再是了嗚

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將於2019年畫下句點，從2011年播出至今，飾演男主角的基特哈靈頓（Kit Harington）當了8年的瓊恩雪諾（Jon Snow）。如今該劇終於告一段落，他近來在節目上透露，當被戲迷認出時，竟然忍不住哭了出來。

▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

基特哈靈頓近日和「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「蟻人」保羅路德以及女星茱莉安摩爾一起上英國知名脫口秀節目《葛漢諾頓秀》（The Graham Norton Show），各自宣傳新作品。基特哈靈頓演了8年的瓊恩雪諾，他表示，角色似乎成了他的標誌，就像同場的「雷神索爾」、「蟻人」一樣。

請繼續往下閱讀...

▲基特哈靈頓（右二）親臨《葛漢諾頓秀》宣傳《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／BBC Lifestyle提供）

由於《冰與火之歌：權力遊戲》即將播出最終季，也代表他即將要和這角色告別。基特哈靈頓透露，殺青後他有段時間情緒非常低落，因此有次在機場被戲迷認出，興奮地問：「你是瓊恩雪諾嗎？」他看著對方，卻突然淚崩說道：「我不再是了嗚嗚」反而讓對方嚇了一跳。

▲基特哈靈頓重現在粉絲面前哭泣的一幕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

基特哈靈頓笑說，他曾經預想過這狀況，本來在心中決定，在殺青後第一次被問「你是瓊恩雪諾嗎？」時，就要酷酷地回答：「我不再是了！」但沒想到真的遇到的那一刻，因為心中百感交集，竟然不小心在粉絲面前落淚了，笑翻現場眾人。《冰與火之歌：權力遊戲》最終季即將在4月14日開播，台灣將於4月15日上午9點同步首播。

▲基特哈靈頓親臨《葛漢諾頓秀》宣傳《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／BBC Lifestyle提供）