獨家／羅志祥藏最大彩蛋！　低調合作「南韓人氣男團」

記者關韶文／台北報導

「亞洲流行天王」羅志祥睽違三年發行新專輯《NO IDEA》，新專輯陣容相當堅強，只是沒想到，翻開歌詞本後，專輯竟有首大彩蛋《我的世代》，除了作詞人是師弟團C.T.O李振緯外，作曲人竟是JYP人氣男團Stray Kids中的「3RACHA」！

新專輯《NO IDEA》不但音樂與舞蹈團隊陣容強大，更大手筆邀來全球知名的塗鴉藝術家 André Saraiva為預購精裝版設計手繪封面。一向不按常理出牌的小豬之所以會為專輯取名《NO IDEA》，是因為在這張專輯中，羅志祥要回到單純的歌手、音樂人身份，他並不是真的沒有想法，而是要跳脫出之前發行的11張專輯每張都有設定好的概念和做法，想更直觀地瞭解大家聽到新作品後的想法。

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▲羅志祥發行新專輯，討論度頗高。（圖／翻攝自IG／羅志祥）

發片記者會上，羅志祥透露，「很多年輕樂迷聽音樂的喜好都和過去不同，不想重複過去公式化的和粉絲們介紹和宣傳自己的專輯概念，想聽聽看老粉絲和新歌迷們聽到我的新歌會有怎樣的想法。」沒想到專輯發行後，竟藏有最大彩蛋！

新歌《我的世代》由羅志祥師弟C.T.O 李振緯作詞，記者實地翻遍專輯歌詞本，找到作曲家竟是JYP人氣男團Stray Kids中的「3RACHA」：Chan Bang, Chang Bin Seo,Ji Sung Han，編曲則為知名編曲家This 'N That。

▲羅志祥新專輯藏大彩蛋，和人氣男團3RACHA合作。（圖／記者關韶文攝）

根據資料顯示，3RACHA於2016年末在韓國首爾成立，隔年就發行首張迷你專輯，而在第二張MIXTAPE迷你專輯《3Days》發布之前，JYP娛樂宣布他們將出演Mnet生存實境節目《Stray Kids》。在參與節目的錄製中，他們也持續的上傳Tracks，並在2017底發行第三張MIXTAPE迷你專輯《Horizon》。

為了確認歌詞本是否為同名同姓作曲，《ETtoday星光雲》記者致電詢問羅志祥所屬公司，公司低調證實此事，表示確實是由南韓團體原創作曲，至於未來會不會成為新一波的主打歌，則沒有回覆，無論是否成為未來主打歌曲，確實已經在韓樂迷心中，掀起一波討論。