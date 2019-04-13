青峰合體家凱..蔡依林泛淚！單飛蘇打綠1週年：他們用愛陪我

記者盧薇淩／台北報導

以「創作歌手」身分參加《歌手2019》的吳青峰，找來天后蔡依林幫唱《怪美的》，也演唱自創曲《歌頌者》，並由蘇打綠家凱現身為他彈吉他伴奏，他說：「從首集唱著自己寫的《燕窩》來到這個舞台，到最後一集選唱了《怪美的》、《歌頌者》這兩首都是自己創作做告別，感覺有始有終。」儘管最後得到第二名，但12日這天正好是吳青峰宣布「單飛」滿一周年日子，更別具意義。

▲青峰找來蔡依林、家凱助陣。（圖／環球唱片提供）

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把參加《歌手》最大的收穫及心得寫進《歌頌者》，吳青峰說：「最大的收穫就是感受到大家滿滿的愛！無論是身邊的每位照顧他的人，到幫唱的Jolin及為他伴奏的家凱，大家都是用愛陪著我走完這一段！」而把《小情歌》歌詞「我想我很適合、當一個歌頌者」寫入曲中，12日在演唱時的真情流露，及跟家凱真誠地擁抱互動，不但感動了全場觀眾，更讓Jolin熱淚盈眶，吳青峰表示：「其實在彩排這首歌的時候，底下的工作人員都跟著我流淚，跟我揮手，他們的回應，讓我知道他們收到了我想給他們的信息，他們滿滿的愛比名次跟獎項都重要，一切都值得了。」

總決賽找來天后Jolin組成《青菜（蔡）組合》的吳青峰，兩人飆唱重新改編的《怪美的》，曾幫Jolin寫過4首歌，吳青峰這次終於找來天后合唱，他表示：「可能因為我們都是處女座的關係，我們在音樂上執著的狀態是一樣的，在她身上看到某部分的自己！而且溝通過程也很順利，很謝謝她的幫忙跟信任！」果然同樣都是處女座的兩人，儘管昨晚第一次合作，卻默契火花十足，在舞台上大唱Rap、互飆高音，氣氛燃爆全場。

▲家凱替青峰吉他伴奏。（圖／環球唱片提供）

隨著《歌手》結束，吳青峰心中最不捨的，就是每周與齊豫的固定會面，他表示：「齊姐是一個在音樂裡面很純粹的人，可以很舒服地跟她一起討論音樂，所以每次看到她都很開心！ 因為我跟齊姐都是屬於比較『佛系』的人，所以在錄影時我們都會交流要唱什麼歌啊，不是會去討論什麼策略，純粹就是出於對音樂的喜好。像是彩排前晚要休息時，齊姐還突然說很想看我新歌的歌詞，我們兩個半夜兩三點還在討論對方的歌，現在想起來特別懷念！」

▲▼蔡依林收到青峰邀約，一口答應幫唱。（圖／環球唱片提供）