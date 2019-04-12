ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男團上衣剪破緊肌乍現！　下秒驚「剪斷mic線」手誤嚇歪了

記者盧薇淩／台北報導

由比利、正義、漢之、奧斯汀組成的的筋肉男團「泰坦Titan」，近期發行第二張全新EP《Got Ya Back》，12日作客《明星鍵盤手》和網友互動，不只現場唱跳，還重溫《明星鍵盤手》招牌「剪衣服」單元考驗，只見四人白色T恤被撿到破爛，隱約露出結實肌肉身材，讓粉絲大飽眼福。

▲▼泰坦上鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲泰坦上鍵盤手互剪衣服。（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

隔了兩年發了第二張新EP，泰坦Titan除了不斷精進舞蹈及創作能力，在身材上也力求精實，四人健身苦練出「六塊肌」，團長比利透露，「因為身材要緊實，而且我們要穿西裝，所以都會集體去運動。」團員漢之平常也有學格鬥，「我想朝動作戲劇方面，所以當兵也選有格鬥的軍種。」現場團員們拱他示範健身招數，下秒馬上湧上前剪衣服，原來「教健身」就是他的指定任務，現場噴笑。

▲▼泰坦上鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲漢之示範健身。（圖／ETtoday）

除了身材養眼之外，節目現場發生意外插曲，原來團員們互相剪衣服，奧斯丁身上的迷你Mic不慎被正義剪斷，原本工作人員以為是器材故障，遞上手拿麥克風替代，沒想到節目進行一半，奧斯丁褲裡露出斷掉的線，現場工作人員苦笑，而「兇手」正義則是當場嚇傻，其他人不斷說：「完了要賠一個mic麥了！」氣氛突然瞬間凝重，主持人關關則急忙解圍化解，讓節目繼續進行，但接下來的30分鐘直播，關關也不時提醒，「不要剪到mic線」，深怕悲劇再次發生。

▲▼泰坦上鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲▼泰坦衣服剪破唱跳。（圖／ettoday）

▲▼泰坦上鍵盤手 。（圖／ettoday）

▲▼泰坦上鍵盤手 。（圖／ettoday）

推薦閱讀

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

泰坦, 比利, 正義, 漢之, 奧斯汀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原創郭寶昌與編導李卓群 打造新京劇《大宅門》
  2. Disney+下猛藥！宣布推「三部漫威影集」　洛基、緋紅女巫、獵鷹當主角
  3. 下課路過操場「有個男生在跑步」　仔細一看臉…學生驚了：王俊凱！
  4. 獨家專訪／《東宮》作者揭秘！　筆下渣男撩妹「誰年輕時沒愛過幾個人渣」
  5. 本土樂團「下半身全裸」露屁股！　海報破尺度「色色的」
  6. 從幼稚園一路暗戀到大學！吳岳擎對青梅竹馬藏了18年告白
  7. CoCo李玟小巨蛋開賣倒數！　送上「大彩蛋」全哭爆
  8. 快訊／柴智屏27歲女嫁人了　連PO三次：我要結婚啦！
  9. 網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了
  10. 章子怡飲料被老公「加料」！噁到想把食道刷10遍　7pupu亮刀求解：怎麼收拾他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366