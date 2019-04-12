男團上衣剪破緊肌乍現！　下秒驚「剪斷mic線」手誤嚇歪了

記者盧薇淩／台北報導

由比利、正義、漢之、奧斯汀組成的的筋肉男團「泰坦Titan」，近期發行第二張全新EP《Got Ya Back》，12日作客《明星鍵盤手》和網友互動，不只現場唱跳，還重溫《明星鍵盤手》招牌「剪衣服」單元考驗，只見四人白色T恤被撿到破爛，隱約露出結實肌肉身材，讓粉絲大飽眼福。

▲泰坦上鍵盤手互剪衣服。（圖／ETtoday）

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隔了兩年發了第二張新EP，泰坦Titan除了不斷精進舞蹈及創作能力，在身材上也力求精實，四人健身苦練出「六塊肌」，團長比利透露，「因為身材要緊實，而且我們要穿西裝，所以都會集體去運動。」團員漢之平常也有學格鬥，「我想朝動作戲劇方面，所以當兵也選有格鬥的軍種。」現場團員們拱他示範健身招數，下秒馬上湧上前剪衣服，原來「教健身」就是他的指定任務，現場噴笑。

▲漢之示範健身。（圖／ETtoday）

除了身材養眼之外，節目現場發生意外插曲，原來團員們互相剪衣服，奧斯丁身上的迷你Mic不慎被正義剪斷，原本工作人員以為是器材故障，遞上手拿麥克風替代，沒想到節目進行一半，奧斯丁褲裡露出斷掉的線，現場工作人員苦笑，而「兇手」正義則是當場嚇傻，其他人不斷說：「完了要賠一個mic麥了！」氣氛突然瞬間凝重，主持人關關則急忙解圍化解，讓節目繼續進行，但接下來的30分鐘直播，關關也不時提醒，「不要剪到mic線」，深怕悲劇再次發生。

▲▼泰坦衣服剪破唱跳。（圖／ettoday）