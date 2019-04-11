台日合作！《越年》橫跨3國　「從零下20度到36度」的愛情

記者傅家妤／綜合報導

籌備三年，台、日聯合出資製作的新片《越年》，日前順利完成在日本山形、馬來西亞吉隆坡、及台灣彰化海濱拍攝，最後回到熱鬧的台北大稻埕殺青，在兩個月的拍攝過程中，全劇組在三個國家，從山形雪景的攝氏零下負20度，到吉隆坡的36度，歷經極寒極熱的天氣，對此導演郭珍弟笑言：「就像《越年》裡的愛情一樣。」

▲電影《越年》第一篇〈越年〉姚愛寗與邱志宇在甜蜜復仇後看向新年煙火。（圖／花千樹電影公司提供）

《越年》導演郭珍弟、日本製片片原朋子，在11日帶領著電影主演男女主角余佩真、邱志宇、吳宏修、黎安，舉辦殺青記者會，日本製片片原更從日本山形（也就是世界聞名「阿信」的故鄉）帶來當地特產清酒，邀請現場記者嘉賓飲酌。

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▲導演郭珍弟（左3）透露與演員在2個月內，經歷了最寒冷和最熱烈的階段，過程印象深刻。（圖／花千樹電影公司提供）

郭珍弟導演在記者會上表示，在拍攝期的兩個月內，從山形雪景的攝氏零下負20度，到吉隆坡的36度，就像《越年》裡的愛情一樣，我們團隊和演員們都經歷了最寒冷和最熱烈的階段，過程印象深刻，終身難忘。台北市電影委員會總監饒紫娟也特地出席記者會，表達支持跨國合製計畫，提升台灣影視產業競爭力，讓世界看見台北。

▲《越年》是由台灣與日本合作拍攝，故事是改編自岡本加乃子的同名小說。（圖／花千樹電影公司提供）

《越年》改編自日本傳奇女作家岡本加乃子的同名小說，日文「越年」的意思，即是「過年」，由三個純愛故事組成，分別為「越年」、「回憶風景」、「日常愛情」，故事描寫男女主角在過年期間發生的奇特際遇，觸發了一場愛情的追逐遊戲，從點頭之交到戀人序曲，出乎意料的故事發展，過程中充滿驚喜。電影預計將會在2019年初於台灣、日本、東南亞等地上映。