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「希望女兒嫁什麼樣的男人？」　陳冠希聽完笑得超寵…答案滿爆父愛

記者李湘文／綜合報導

港星陳冠希自從有了女兒Alaia後，性格軟化不少，漸漸收起過去衝動的脾氣，還搖身變成「曬娃魔人」，處處流露出為人父的溫情。他最近接受採訪，被問到「希望你女兒以後能嫁給什麼樣的男人」，想了想，笑著說出「就像我吧」，疼小孩的一面再度成為話題！

▲陳冠希希望女兒Alaia嫁給像自己的人。（圖／翻攝自秦舒培Instagram）

▲陳冠希和女友秦舒培遇有一個女兒。（圖／翻攝自秦舒培Instagram）

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11位年齡、職業各異的素人近日接受時尚品牌邀請，跟陳冠希面對面，直接提出各式各樣好奇的問題。有人問他獨處時會做什麼，有人關心他現在生活狀態，其中也有一位小男孩，一臉呆萌地問：「希望你女兒以後能嫁給什麼樣的男人？」

▲陳冠希希望女兒Alaia嫁給像自己的人。（圖／翻攝自秒拍）

▲陳冠希笑說，希望女兒Alaia嫁給像自己的人。（圖／翻攝自秒拍）

陳冠希慈愛地笑著，聽完小男孩的問題後，想了想回答︰「就像我，（她的）第一個男人吧。」他帶著寵愛表情解釋，現在每天都在想「怎麼做一個好一點的爸爸」，雖然還是會遇到挫折，但依然讓自己一天一天變更好，「到她10幾歲的時候，我會是一個很完美的爸爸。」

▲陳冠希希望女兒Alaia嫁給像自己的人。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希女兒Alaia今年2歲。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希希望女兒Alaia嫁給像自己的人。（圖／翻攝自秦舒培Instagram）

▲陳冠希十分疼愛Alaia。（圖／翻攝自秦舒培Instagram）

另一位上班族男性則問：「你覺得是做一個好爸爸累，還是做一個好老闆累？」陳冠希的答案是「做一個好老闆」，因為自己很樂意陪著Alaia成長，但在公司面對員工，就會嚴格期望「教一次，他們就聽進去」。他只對女兒放寬標準：「她可以錯很多次，我都會原諒她。」短短幾句話，就流露出對孩子滿滿的包容。

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