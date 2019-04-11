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飛退團後遇F.I.R：一個人好累　對Lydia說這句她瞬間感動！

記者盧薇淩／台北報導

F.I.R.11日出席「108年全國中等學校運動會」記者會，新主唱韓睿（Lydia）加入F.I.R.後被不少網友批評，認為她不足以替代Faye主唱之位，陳建寧11日也透露，日前在聚會上遇到Faye，三人還跟她小聊問近況，Faye向他分享近況「一個人（單飛）好累」，但也鼓勵韓睿要加油，肯定她的表現，讓韓睿相當感動。

▲▼F.I.R主唱 。（圖／華研提供、翻攝微博）

▲F.I.R.遇到前主唱Faye 。（圖／華研提供、翻攝微博）

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在聚會上遇到Faye，她拿了一杯紅酒和阿沁、陳建寧、韓睿敬酒，也稱讚韓睿表現，並跟她說「要繼續加油」，雙方互相寒暄，Faye訴苦一個人做音樂「好累」，陳建寧說：「沒辦法，這難免，團體大部分歌曲都是我們寫的，如果要選歌比較難跳出來，我跟阿沁比較在創作擅長，但她現在做自己，比較有揮灑空間。」至於先前的誤會有當面解開嗎？陳建寧說：「我們沒有什麼誤會，就是她跟阿沁說要做音樂，我覺得我們在一起15年，沒有要強留她，她有她想做的事，做的音樂也不是搖滾樂。」

▲▼F.I.R全中會 。（圖／記者范綱儀攝）

▲F.I.R.擔任全中會大使。（圖／記者范綱儀攝）

對於F.I.R.主唱換人，許多鐵粉無法接受，陳建寧也說：「少數極端粉絲可能一時無法接受，不管誰對誰錯，我覺得需要時間，重新找到喜歡音樂的初衷，我們不是S.H.E不是偶像，充其量就是把歌曲寫好，在F.I.R.是大家要聽我們的音樂。」不過韓睿當主唱後，引來許多罵名，曾被網路酸民批評「妳長好醜、唱歌好難聽」，更不斷拿她跟Faye相比較，經過自我調適，陳建寧也截圖網友的正面留言給她看，他說：「後來就覺得一定要堅持加油，不要被言論影響，可能他們還不是很瞭解我吧。」

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F.I.R, 韓睿, 陳建寧, 阿沁

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