連俞涵深山拍戲遇停電…「澡洗一半」揪張棟樑做這件事

記者李欣容／綜合報導

連俞涵在三立華劇《一千個晚安》中飾演陳博正養女，在父親過世後，她踏上父親未完成的旅行，最讓她難忘的拍攝景點是新竹清泉，有次收工停電，她和張棟樑竟在大廳敷臉，看著滿天星星相當愜意。

▲連俞涵、張棟樑在山上拍戲遇到停電 。（圖／三立提供）

回想起新竹清泉拍攝，張棟樑表示是多個拍攝景點中，最想再次探訪的地點，「是會想在那放空一陣子的好地方！」連俞涵也笑說，當地貓狗也親人，小動物都會直接入鏡，一屁股就坐在他門旁邊參與演出，張棟樑還打趣喊，「我們好多臨演都不收錢。」

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▲張棟樑（右）為了吃，每天開車往返市區和山區。（圖／三立提供）

張棟樑鮮少有住在山上的經驗，有次深夜收工突然停電，連俞涵洗澡洗到一半，兩人最後竟相約在大廳敷臉，看著平時在都市看不到的星星，成為他們的小確幸，但蚊蟲卻讓張棟樑想發瘋。

▲《一千個晚安》到張學良故居拍攝 。（圖／三立提供）

山上物資缺乏，想下山吃東西光開車就要一小時，嘴饞的張棟樑每天往返，「溜下山就為了去一家麵店吃一碗麵，但也成為工作之餘的樂趣。」

▲丁松青神父（右邊）客串演出 。（圖／三立提供）

而這次「三毛夢屋」及「張學良別館」及清泉天主堂都出現劇中，丁松青神父也特串演出，張棟樑唯一較熟悉的就是三毛，連俞涵說也難怪三毛會住在那，因為空氣太好，人也好。

她在高中時就很喜歡看三毛的書，知道會到三毛夢屋特別興奮，她也認為自己和三毛有的共通點就是愛無拘無束又熱情。