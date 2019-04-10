余苑綺懷二胎「臥床狂孕吐」…李亞萍曝：再晚2年生不出來

記者李欣容／台北報導

余天小女兒余苑綺今年初才辦婚宴，今（10日）傳出懷上二胎消息，李亞萍也向《ETtoday》記者證實懷孕消息，但同一天也傳出李亞萍弟弟過世，她語氣既開心又無奈，「沒辦法，生死離別，這就是人生。」

▲余苑綺懷二胎。（圖／資料照／記者李毓康‎攝）

李亞萍透露，余苑綺懷這胎孕吐非常嚴重，「她連下床都很難過，所以她姑姑、阿姨什麼的都幫忙照顧，每天躺在床上。」

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▲李亞萍（左1）嫁女兒，貼心幫拉裙擺。（圖／資料照／記者李毓康‎攝）

至於這胎是計畫好的？李亞萍說，醫生建議余苑綺這1、2年趕快生，「再過2年就不可能懷孕了，她老公本來就說想要有2個，比較有伴，不孤單。」寶寶性別尚未確認，也還沒滿3個月，但李亞萍說，「我們家沒有在避諱這個。」

▲李亞萍（左1）同時傳出弟弟過世，女兒懷孕，感嘆人生百態。（圖／資料照／記者李毓康攝）

今家中才出李亞萍60歲弟弟病逝消息，一邊是喜事，一邊是喪事，李亞萍感慨，「這是說生死，離別，人生百態，這就是人生，謝謝你們關心。」

事實上，余苑綺過去因罹患直腸癌，熬過12次化療後重生，在2016年1月結束治療，且於同年7月時拆除左邊鎖骨下方裝設的人工血管，總算跟化療正式告別，回歸到正常生活。此外，過去她被醫生告知，自己是「心型子宮」，可能難以受孕，先前還以為「這輩子都生不出來」。