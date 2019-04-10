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屏東三大日音樂節　萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后接力演出

▲屏東三大日音樂節，萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后連續三天接力演出。（圖／屏東縣政府提供）

圖、文／屏東縣政府提供

屏東一年一度的「屏東三大日音樂節」即將在4月12日-14日於屏東縣立體育館旁草地盛大舉辦，四月的屏東將有如天后宮般，活動將會有萬芳、楊乃文、A-Lin分別擔任三天的壓軸卡司，此外，4月14日第三天活動還將搭配娃娃-魏如萱的產後首演，超強表演陣容完全不售票，主打歌迷免費入場，網友大讚「不用錢就可以進場，就有小巨蛋等級的卡司！」「太佛心了！」，屏東縣政府呼籲全台粉絲快訂車票、預留假期，來一趟三天兩夜的屏東春天小旅行！

▲屏東三大日音樂節，萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后連續三天接力演出。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼楊乃文(上圖)、萬芳(下圖)

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▲屏東三大日音樂節，萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后連續三天接力演出。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣舉辦大型活動打出口碑，繼2019台灣燈會吸引千萬人朝聖之後，緊接的就是屏東三大日音樂節，屏東縣政府表示「三大日這三個字，其實合起來就是春天的意思，屏東三大日今年邁入第二屆，為了滿足不同粉絲，音樂節特以復古、搖滾、文青為主題來打造。」

▲屏東三大日音樂節，萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后連續三天接力演出。（圖／屏東縣政府提供）
▲魏如萱
首日「阿姨的少女時代」將播放經典歌曲MV，並由情歌天后 萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲，第二日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、搖滾天后 楊乃文，第三日「文青唱歌不啪呆」則邀請了許書豪、蕭秉治 廷廷、魏如萱、天生歌姬 A-Lin，三天超強卡司就是要讓你度過一個既搖滾又浪漫的春天！

▲屏東三大日音樂節，萬芳、楊乃文、A-Lin、魏如萱四天后連續三天接力演出。（圖／屏東縣政府提供）
▲告五人

「2019屏東三大日音樂節」活動內容除了演唱會以外還有屏東在地的文創胖卡市集，要讓民眾有得聽又有得逛。另外，體育場旁仁愛路(勝利路至公園路段)將進行道路封閉，時間為4月13日 零時至4月15日 上午5時，其他相關活動內容、交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。民眾除了前來現場觀賞之外，還可以透過電視頻道MTV台、三立新聞網、Line TV、Live Me觀看精彩的表演。

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屏東三大日音樂節, 免費入場, 萬芳, 楊乃文, A-Lin, 魏如萱, 復古, 搖滾, 文青, 屏東縣立體育館

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