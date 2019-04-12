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獨家專訪／天后8小說改編電視劇爆紅！　拒當編劇…新身份更狂

記者陳芊秀／台北－武漢連線報導

電視版《東宮》自2月14日開播，大結局播畢後，正好迎接清明節，被網友大呼神巧合，劇組在結局後特別推出時裝版彩蛋，男女主角陳星旭、彭小苒在第三世成為茶商夫婦，只甜不虐的劇情大補糖，讓2個月來沈迷其中的粉絲備感安慰。素有「悲情天后」稱號的匪我思存，筆下已有8部小說被改編電視劇，親眼見到文字一一化為躍動的畫面，笑說：「像有我的DNA。」

▲▼匪我思存婉拒當編劇，新身分是影視公司出品人。（圖／翻攝自微博／東宮、致我們暖暖的小時光）

▲匪我思存有8部小說改編電視劇，2019年《東宮》人氣口碑橫掃網路。（圖／翻攝自微博／東宮）

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※《東宮》9年首度影視化　追劇追到淚崩

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》劇情虐度高，書迷、劇迷全都哭成一片。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

小說版《東宮》於2010年出版，紅到成為言情小說界的經典之作，影視化的過程卻讓大家久等了。據匪我思存透露，小說在2012年簽下電視劇翻拍權，2017年版權約到期前，終於定案開拍，一直到2019年終於播出電視劇，光是影視化，就足足讓大家等了7年之久。原作小說的魅力，讓劇組光釋出預告，就成為微博熱搜的常客，完結篇更奪下熱搜榜冠軍，網友淚崩一片，可見劇集受歡迎的程度，同時電影版也有簽下翻拍版權，不過籌備進度仍是保密狀態。

※當文字成為躍動的畫面　匪我思存的DNA

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存比喻小說影視化：「有點像做爸爸，之前可能沒什麼關係，但有你的DNA。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

匪我思存目前出版23部小說，《東宮》是第8部（註）被翻拍的作品。見到筆下的文字，成為一幕幕躍動的畫面，匪我思存打比方，「寫小說就像是做媽媽，作品完全是妳孕育，看到出生的樣子，改影視劇有點像是做爸爸，之前可能跟你沒有什麼關係，但是知道是你的DNA。」她認為後者參與孕育的過程比較少，和沒有關係的外人一樣，同時間看到孩子（影視作品的成果），形容像是男人在產房第一次見到小孩誕生的心情，像是要融化了，也心生責任感，「第一次看到小說改成電視劇非常強烈，很有衝擊感」，笑說改到第8次已經有些習慣了，「但還是很開心，有種為人父的驕傲。」

※影片、劇評大洗版　追劇熱近年少有

▲▼《東宮》拍雙結局。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》挾著小說高人氣播出，在網路上討論度爆棚。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

除了小說《東宮》發行多年，電視版播出後，又再圈一票新粉絲，網友剪輯影片大洗版、發表劇評，甚至寫結局、番外撫慰悲劇帶來的心痛，迴響在近年陸劇中相當罕見，對此，身為原作者的匪我思存也相當感動。

匪我思存比喻寫作，就像是一個人在茫茫黑夜中唱歌，不知道自己的歌聲有沒有人喜歡，聽到的人不知道有沒有反應，見到作品掀起熱烈迴響，就像是有人聽見、喜歡自己的歌聲。感動的是不再孤獨，「創作者一定是會有自己的孤獨，而且利用自己的孤獨去創作的，但是在展示自己作品的時候，大家的互動及反饋，會讓創作者抵銷那種來源於內心的孤獨，所以我很感謝大家，謝謝。」

※網友敲碗當編劇　匪我思存「新身份」更挑戰

▲「悲劇天后」匪我思存出版23本作品，其中8部被翻拍電視劇都大受歡迎。（圖／北京記憶坊文化授權提供）

▲多年來，許多粉絲敲碗匪我思存當編劇，但是她拒絕了。（圖／北京記憶坊文化授權提供）

當紅IP翻拍真人電視劇時，有些原作者會受邀加入編劇行列。匪我思存也被網友呼喚當編劇，坦言開始也想過，讓故事不走樣，她舉例說：「比方說有一顆橙子要打成橙汁，但是又不夠打成一杯，這時候怎麼辦呢？往裡面加橘子還好，甚至加草莓、蘋果都還OK，甚至哪怕是兑水，只是味道淡了一抵點，還沒有走樣，但是最可怕的，是往裡面加醬油，那就非常糟糕了。」她原本想自己當編劇，後來發現，「實際上編劇也無法控制作品」，影視化有很多層創作環節，很多人參與其中，「當然沒有人一開始就要做爛劇」，只是多人創作的過程中，會有種種不可控的部分，讓作品最後可能面目全非。她提到的多人創作不只是編劇的存在，包括製片人、服化道、燈光、演員狀態、主創、劇組工作人員等，都有可能影響到最後的成品，

匪我思存過去有很多次，被製作公司邀請當編劇，「因為並不是我做了編劇，就能保證拍出來就是我個人，作為一個原著，故事創作者最開始想要的方向，會覺得那更糟糕了。」她婉拒當編劇，選擇在影視領域更專業，所以現在，成立了一間影視公司─雙羯影業。

匪我思存想維護故事原創性的想法，成為開影視公司最大動力，被問起以後是否在自己出品的戲中當編劇，則覺得時間和任務比較繁重，「我希望把更多的時間，放在更重要的，寫小說是百分之百的個人創作，更能展現自己對故事追求，我希望我一個人保證的東西，讓大家看到，是更有效率的方式」，她也不排斥未來當編劇的可能。

※從小說家變影劇出品人　匪我思存：很忐忑

▲▼匪我思存婉拒當編劇，新身分是影視公司出品人。（圖／翻攝自微博／東宮、致我們暖暖的小時光）

▲匪我思存新身分是影視公司出品人，第一個作品是《致我們暖暖的小時光》。（圖／北京記憶坊文化授權提供、翻攝自《致我們暖暖的小時光》微博）

匪我思存成立影視公司「雙羯影業」，第一部作品不是改編自己的小說，而是甜寵劇《致我們暖暖的小時光》，是《致我們單純的小美好》姐妹作，並找來原作者趙乾乾擔任編劇之一。她從作家變成影視出品人，令不少讀者意外又興奮，「其實之前原作的身份我覺得挺好的」，過去身為原作者，只要看影視劇的成品，甚至還可以挑刺，但是變成出品人，要面對被挑刺，要顧慮原作者、原著粉絲滿不滿意、作品粉絲滿不滿意，「我很忐忑，非常期待，有點像第一次考試，不知道成績會怎麼樣，但是公司同事都已經盡力了。」同時她對《小時光》作者趙乾乾相當期待，「希望她本人，她的粉絲都對這個作品滿意。」

未來有機會會翻拍自己的小說嗎？匪我思存表示當然會，也很重視翻拍其他作品的態度，「作為一個創作者，我很理解創作者的心態」，希望小說改編過程中，找到精準的切入點，讓小說改編成影視作品時，盡量保有原本的風貌。

※熱門IP影像化　關鍵點是什麼

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

熱門IP翻拍影像化已經是市場的主流，但是要成功贏得原作粉絲認同和支持，有什麼關鍵很重要？匪我思存說：「尊重創作的規律是很關鍵的。」她認為很少人知道創作有規律，藝術很玄妙的地方在於，沒有人能列出宛如數學公式般直觀的規律，藝術是不可總結且微妙的，只有遵循創作的規律，才能做出好作品。

※《東宮》有機會修改劇情的話，會想要改哪一段？

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

近年有不少例子，作家在多年後，決定修改小說的內容，補強當時認為沒有寫好的部分，因此出現新舊版的不同，受到讀者高度重視。如果《東宮》有機會修改劇情，會想修改哪一段？匪我思存笑說：「當然就是豬跑那一段！」她希望未來可以將「豬跑」情節寫回小說中，不過這將會更動到後半段的內容，因此還要在思考，此外，日前在微博透露《東宮》小說有一段李承鄞台詞「吃藥我也喜歡妳」，其實是「不吃藥我也喜歡妳」，讓書粉激動不已，對此她也透露：「我決定加印的時候就把它改正。」

註：匪我思存影視化的8部作品包括：《佳期如夢》、《來不及說我愛你》、《千山暮雪》、《樂俊凱》、《寂寞空庭春欲晚》、《佳期如夢之海上繁花》、《愛情的開關》、《東宮》。

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東宮, LineTV2019, 匪我思存

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