獨家專訪／《東宮》作者揭秘！　筆下渣男撩妹「誰年輕時沒愛過幾個人渣」

記者陳芊秀／台北－武漢連線報導

陸劇《東宮》熱播2個多月，掀起難得一見的追劇熱潮，包括網友瘋狂自剪影片、劇評文大洗版，豆瓣評分最高7.6分，台灣Line TV觀看次數突破400萬。電視劇改編自作家「匪我思存」的暢銷小說，影視化受到原著粉絲高度關注，她也接受《ETtoday娛樂星光雲》的專訪，分享創作的心情。

※悲劇深植人心 匪我思存：我是有喜劇天賦的人

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▲《東宮》虐戀悲劇逼哭世人，作者匪我思存：「其實我是有喜劇天賦的人。」（圖／北京記憶坊文化授權提供）

匪我思存打從一開始發表網路小說，便一直使用這個筆名，靈感取自於中國最古老的《詩經》中《鄭風．出其東門》的詩句：「出其東門，有女如雲。 雖則如雲，匪我思存。」意思是走出了東城門，看到美女如雲，但是都不是我喜歡的那一個。她的作品題材廣泛，其中很大部分和悲劇有關，被書粉暱稱「後媽」，還有「悲劇天后」的封號，為什麼會選擇寫悲劇？她說：「我在現實中是一個很活潑的人，見到我真人之後會有點反差，本以為我是悲觀、不開心、多愁善感的，實際上我是無厘頭、有喜劇天賦的人，正因為寫東西要跟現實中的自己有點反差，不然就很無趣啊。」她出道十多年，自認在年輕時下筆會更狠，「（當時）對世界的看法更尖銳鋒利，這種尖銳跟鋒利，更傾向悲劇的結局。」

※《東宮》前半輕鬆活潑 後半極虐痛心

▲《東宮》前半段宛若輕鬆喜劇，後半急轉直下。（圖／翻攝自臉書／春天出版）

《東宮》自2010年出版，至今9年來，匪我思存沒有再寫過以古代背景的小說，令作品別具特殊性。她投入古代故事的寫作，需要參考大量的資料，是否符合古人的思維邏輯，即便是虛構的小說，能否讓讀者相信這故事是真的，「我很感動大家看到這個故事，都希望是真實發生過的事情，對一個創作者而言，這是很大的鼓勵，希望讓大家得到認同和鼓勵，所以古代文學是很累的，不知不覺就成為最後一個古代背景的長篇小說。」

匪我思存透露，創作時是沒有寫作大綱的，「任何故事的開頭和結局，都是一個偶然」，以《東宮》為例，原本想寫一個讓自己和讀者都覺得輕鬆活潑的故事，但是糟糕的是發現太輕鬆，寫了幾萬字後，反而預感這個故事最後一定是悲劇，「因為開頭太輕盈了，一定會有沈重的東西往下拉，這是文學規律和創作規律。」她認為從頭到尾都輕盈喜劇，就會失去故事的意義。

《東宮》創作中最耗費心力的，是描述大漠草原的故事。匪我思存身為創作者，男女主角在大漠草原發生過的事，需要為讀者解惑，彌補前半段的鋪陳和謎題，因此技術上特別用力寫這段，故事也就成形了。《東宮》從原著小說到電視劇，經歷眾多原作粉絲、追劇迷下筆自己救悲劇結局，然而小說男女主角的恩怨糾葛難以破解，她認為「它（故事）注定就是這樣的結果。」

▲匪我思存透露，小說《東宮》中最花心力投入的，是大漠草原的劇情。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

※《東宮》出自女主角視角 角色內心交給讀者解讀

▲《東宮》小說是以女主角第一人稱描述。（圖／Line TV提供）

《東宮》小說以女主角第一人稱描寫，故事中各個角色，都是女主角主觀的描述下，被讀者熟知，電視版則是客觀描述，被網友形容「上帝視角」。故事中最愛哪個角色，是網友熱烈討論的話題，匪我思存則說，最愛的是小楓在大漠時養的兩隻沙鼠，一隻叫阿巴，另一隻叫阿夏，是電視版沒有露面的。

匪我思存認為，創作小說一定是喜歡每個角色，哪怕是反派也是喜歡的。她形容「趙瑟瑟」是「其人可惡，其情可憫」，角色有很多冷血、殘酷的部分（誣陷小楓），但也只是一個少女，從瑟瑟的成長環境來想，也不曾想過這是錯的，結局也是淒慘的。

▲匪我思存形容《東宮》趙瑟瑟：「其人可惡，其情可憫。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

對於小楓，匪我思存喜歡女主角的性格，「她是我們心中簡單純粹的自己」，被問起有沒有喜歡李承鄞什麼地方，匪我思存直言：「並不，並不，我覺得他這個人挺可怕的。」

▲匪我思存形容小楓，「她是我們心中最純粹的自己。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）





▲匪我思存談李承鄞，笑說：「我覺得他這個人挺可怕的。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

顧小五雖是男主角李承鄞的化名，和女主角小楓經歷初戀的甜美，陽光般的存在，就像是女主角心中完美的戀愛對象。匪我思存覺得，女生在天真的階段，會遇到一個感覺是上天派來契合自己的人，事隔多年再想起，「實際上，誰年輕的時候沒有愛過幾個人渣？」

▲匪我思存談顧小五，「誰年輕時沒愛過幾個人渣。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

※等9年終於盼到了！小說另一個結局

▲匪我思存日前公開小說另一個結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

電視劇《東宮》熱播期間，匪我思存特別公開小說版「另一個結局」，造成陸網熱烈迴響。事實上，她2010年在小說完結時，就已經寫了雙結局，被問起未來會不會公開正文，並收錄在小說中？對此直言「不太可能。」她當時寫下2版結局，和當時的編輯討論過，公開出版發行的結局是最好的，「結尾一定要有力量，這個結局是最有力量的，最讓人深入感受這個故事的，所以選這個結局（悲劇）。」她坦言7、8年來一直被追問另一個隱藏版結局是什麼，加上電視劇熱播期間，觀眾反應非常熱烈，「在我的心目中，只有這一個結局，但是盡量給大家一點安慰，所以大概告訴大家另外一個結局是怎麼樣的，希望可以安慰到大家。」

※番外為什麼獨缺李承鄞視角？

▲《東宮》小說番外發表5則，唯獨少了男主角李承鄞的視角。（圖／Line TV提供）

《東宮》小說以女主角第一人稱描寫，隨後還有眾多番外篇(註)，以另一位角色描述小說中沒有提到的劇情和後續，唯獨少了男主角李承鄞。匪我思存表示，這和文學上的美學有關，她非常喜歡《紅樓夢》，「中國傳統的古典美學也有一定要留白，不能夠太滿，花開到7、8分是最美的，畫畫也是，一定要留白，要給人遐想，我覺得不要直給（直接了當的給），所以沒有李承鄞的番外，我覺得挺好的。」她希望讀者從小說其他角色中認識男主角，「唯獨沒有他內心的獨白，這才是最有震撼力的。」

※當年的豬跑為何作廢？

▲《東宮》男女主角親密戲小說描述隱晦，被書迷稱「豬跑」。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

網友形容《東宮》的親密床戲為「豬跑」，成為追劇的必備關鍵字。其實這源於匪我思存在連載中，有段男女主角賞花燈後，曾經發生一夜的親密，不過後來這篇章節被作廢，正文至今仍在網路上瘋傳。為什麼大受歡迎的情節要作廢呢？

匪我思存考量到《東宮》讀者年齡比較年輕，女主角是天真可愛、燦爛明媚的少女，花燈後的豬跑情節太過直白，和整個小說會不搭，她笑說：「包括正文保留了2段豬跑，但是很難讓大家看出來。」小說用隱晦的文字敘述親密橋段，因此刪掉了花燈豬跑，但是後來換上更激烈的情節代替，事隔多年，她覺得好像太惋惜了，坦言有想要不要寫回來，但是勢必要更動後半段的劇情，才能保證故事不走樣。

註：匪我思存為《東宮》撰寫的番外包括：《太液芙蓉未央柳》、《不信人間有白頭》、《鴛鴦瓦冷霜華重》、《月照離亭花似雪》、《滿架薔薇一院香》。