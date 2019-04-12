ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家專訪／《東宮》作者揭秘！　筆下渣男撩妹「誰年輕時沒愛過幾個人渣」

記者陳芊秀／台北－武漢連線報導

陸劇《東宮》熱播2個多月，掀起難得一見的追劇熱潮，包括網友瘋狂自剪影片、劇評文大洗版，豆瓣評分最高7.6分，台灣Line TV觀看次數突破400萬。電視劇改編自作家「匪我思存」的暢銷小說，影視化受到原著粉絲高度關注，她也接受《ETtoday娛樂星光雲》的專訪，分享創作的心情。

※悲劇深植人心　匪我思存：我是有喜劇天賦的人

▲匪我思存曾受邀當編劇，但是最後拒絕了。（圖／北京記憶坊文化授權提供） 

請繼續往下閱讀...

▲《東宮》虐戀悲劇逼哭世人，作者匪我思存：「其實我是有喜劇天賦的人。」（圖／北京記憶坊文化授權提供）

匪我思存打從一開始發表網路小說，便一直使用這個筆名，靈感取自於中國最古老的《詩經》中《鄭風．出其東門》的詩句：「出其東門，有女如雲。 雖則如雲，匪我思存。」意思是走出了東城門，看到美女如雲，但是都不是我喜歡的那一個。她的作品題材廣泛，其中很大部分和悲劇有關，被書粉暱稱「後媽」，還有「悲劇天后」的封號，為什麼會選擇寫悲劇？她說：「我在現實中是一個很活潑的人，見到我真人之後會有點反差，本以為我是悲觀、不開心、多愁善感的，實際上我是無厘頭、有喜劇天賦的人，正因為寫東西要跟現實中的自己有點反差，不然就很無趣啊。」她出道十多年，自認在年輕時下筆會更狠，「（當時）對世界的看法更尖銳鋒利，這種尖銳跟鋒利，更傾向悲劇的結局。」

※《東宮》前半輕鬆活潑　後半極虐痛心

▲《東宮》2010年出版，2019年首度翻拍電視劇。（圖／翻攝自臉書／春天出版）

▲《東宮》前半段宛若輕鬆喜劇，後半急轉直下。（圖／翻攝自臉書／春天出版）

《東宮》自2010年出版，至今9年來，匪我思存沒有再寫過以古代背景的小說，令作品別具特殊性。她投入古代故事的寫作，需要參考大量的資料，是否符合古人的思維邏輯，即便是虛構的小說，能否讓讀者相信這故事是真的，「我很感動大家看到這個故事，都希望是真實發生過的事情，對一個創作者而言，這是很大的鼓勵，希望讓大家得到認同和鼓勵，所以古代文學是很累的，不知不覺就成為最後一個古代背景的長篇小說。」

匪我思存透露，創作時是沒有寫作大綱的，「任何故事的開頭和結局，都是一個偶然」，以《東宮》為例，原本想寫一個讓自己和讀者都覺得輕鬆活潑的故事，但是糟糕的是發現太輕鬆，寫了幾萬字後，反而預感這個故事最後一定是悲劇，「因為開頭太輕盈了，一定會有沈重的東西往下拉，這是文學規律和創作規律。」她認為從頭到尾都輕盈喜劇，就會失去故事的意義。

《東宮》創作中最耗費心力的，是描述大漠草原的故事。匪我思存身為創作者，男女主角在大漠草原發生過的事，需要為讀者解惑，彌補前半段的鋪陳和謎題，因此技術上特別用力寫這段，故事也就成形了。《東宮》從原著小說到電視劇，經歷眾多原作粉絲、追劇迷下筆自己救悲劇結局，然而小說男女主角的恩怨糾葛難以破解，她認為「它（故事）注定就是這樣的結果。」

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存透露，小說《東宮》中最花心力投入的，是大漠草原的劇情。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》出自女主角視角　角色內心交給讀者解讀

▲▼《東宮》。（圖／Line TV提供）

▲《東宮》小說是以女主角第一人稱描述。（圖／Line TV提供）

《東宮》小說以女主角第一人稱描寫，故事中各個角色，都是女主角主觀的描述下，被讀者熟知，電視版則是客觀描述，被網友形容「上帝視角」。故事中最愛哪個角色，是網友熱烈討論的話題，匪我思存則說，最愛的是小楓在大漠時養的兩隻沙鼠，一隻叫阿巴，另一隻叫阿夏，是電視版沒有露面的。

匪我思存認為，創作小說一定是喜歡每個角色，哪怕是反派也是喜歡的。她形容「趙瑟瑟」是「其人可惡，其情可憫」，角色有很多冷血、殘酷的部分（誣陷小楓），但也只是一個少女，從瑟瑟的成長環境來想，也不曾想過這是錯的，結局也是淒慘的。

▲▼《東宮》角色劇照。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存形容《東宮》趙瑟瑟：「其人可惡，其情可憫。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

對於小楓，匪我思存喜歡女主角的性格，「她是我們心中簡單純粹的自己」，被問起有沒有喜歡李承鄞什麼地方，匪我思存直言：「並不，並不，我覺得他這個人挺可怕的。」

▲▼《東宮》改編自匪我思存虐戀小說。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存形容小楓，「她是我們心中最純粹的自己。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲▼《東宮》角色劇照。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存談李承鄞，笑說：「我覺得他這個人挺可怕的。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

顧小五雖是男主角李承鄞的化名，和女主角小楓經歷初戀的甜美，陽光般的存在，就像是女主角心中完美的戀愛對象。匪我思存覺得，女生在天真的階段，會遇到一個感覺是上天派來契合自己的人，事隔多年再想起，「實際上，誰年輕的時候沒有愛過幾個人渣？」

▲《東宮》描述西州九公主和豊朝五皇子的愛恨糾葛。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲匪我思存談顧小五，「誰年輕時沒愛過幾個人渣。」（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

※等9年終於盼到了！小說另一個結局

▲匪我思存《東宮》一虐9年，近日公開當年隱藏版結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

▲匪我思存日前公開小說另一個結局。（圖／翻攝自微博／匪我思存）

電視劇《東宮》熱播期間，匪我思存特別公開小說版「另一個結局」，造成陸網熱烈迴響。事實上，她2010年在小說完結時，就已經寫了雙結局，被問起未來會不會公開正文，並收錄在小說中？對此直言「不太可能。」她當時寫下2版結局，和當時的編輯討論過，公開出版發行的結局是最好的，「結尾一定要有力量，這個結局是最有力量的，最讓人深入感受這個故事的，所以選這個結局（悲劇）。」她坦言7、8年來一直被追問另一個隱藏版結局是什麼，加上電視劇熱播期間，觀眾反應非常熱烈，「在我的心目中，只有這一個結局，但是盡量給大家一點安慰，所以大概告訴大家另外一個結局是怎麼樣的，希望可以安慰到大家。」

※番外為什麼獨缺李承鄞視角？

▲▼《東宮》。（圖／Line TV提供）

▲《東宮》小說番外發表5則，唯獨少了男主角李承鄞的視角。（圖／Line TV提供）

《東宮》小說以女主角第一人稱描寫，隨後還有眾多番外篇(註)，以另一位角色描述小說中沒有提到的劇情和後續，唯獨少了男主角李承鄞。匪我思存表示，這和文學上的美學有關，她非常喜歡《紅樓夢》，「中國傳統的古典美學也有一定要留白，不能夠太滿，花開到7、8分是最美的，畫畫也是，一定要留白，要給人遐想，我覺得不要直給（直接了當的給），所以沒有李承鄞的番外，我覺得挺好的。」她希望讀者從小說其他角色中認識男主角，「唯獨沒有他內心的獨白，這才是最有震撼力的。」

※當年的豬跑為何作廢？

▲▼《東宮》男女主角親密劇情描述隱晦，粉絲都期待影像化。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲《東宮》男女主角親密戲小說描述隱晦，被書迷稱「豬跑」。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

網友形容《東宮》的親密床戲為「豬跑」，成為追劇的必備關鍵字。其實這源於匪我思存在連載中，有段男女主角賞花燈後，曾經發生一夜的親密，不過後來這篇章節被作廢，正文至今仍在網路上瘋傳。為什麼大受歡迎的情節要作廢呢？

匪我思存考量到《東宮》讀者年齡比較年輕，女主角是天真可愛、燦爛明媚的少女，花燈後的豬跑情節太過直白，和整個小說會不搭，她笑說：「包括正文保留了2段豬跑，但是很難讓大家看出來。」小說用隱晦的文字敘述親密橋段，因此刪掉了花燈豬跑，但是後來換上更激烈的情節代替，事隔多年，她覺得好像太惋惜了，坦言有想要不要寫回來，但是勢必要更動後半段的劇情，才能保證故事不走樣。

註：匪我思存為《東宮》撰寫的番外包括：《太液芙蓉未央柳》、《不信人間有白頭》、《鴛鴦瓦冷霜華重》、《月照離亭花似雪》、《滿架薔薇一院香》。

推薦閱讀

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

東宮, LineTV2019, 匪我思存

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原創郭寶昌與編導李卓群 打造新京劇《大宅門》
  2. Disney+下猛藥！宣布推「三部漫威影集」　洛基、緋紅女巫、獵鷹當主角
  3. 下課路過操場「有個男生在跑步」　仔細一看臉…學生驚了：王俊凱！
  4. 獨家專訪／《東宮》作者揭秘！　筆下渣男撩妹「誰年輕時沒愛過幾個人渣」
  5. 本土樂團「下半身全裸」露屁股！　海報破尺度「色色的」
  6. 從幼稚園一路暗戀到大學！吳岳擎對青梅竹馬藏了18年告白
  7. CoCo李玟小巨蛋開賣倒數！　送上「大彩蛋」全哭爆
  8. 快訊／柴智屏27歲女嫁人了　連PO三次：我要結婚啦！
  9. 網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了
  10. 章子怡飲料被老公「加料」！噁到想把食道刷10遍　7pupu亮刀求解：怎麼收拾他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366